Biało-czerwoni wyraźnie ustępowali na boisku aktualnym mistrzom Europy. Podopiecznym Jerzego Brzęczka nie pomógł fakt, że rywale zagrali m.in. bez Cristiano Ronaldo.

Jedną z bramek dla gospodarzy zdobył Jakub Błaszczykowski, rozgrywający rekordowy 103. mecz w drużynie narodowej. Po raz setny wystąpił w niej natomiast Robert Lewandowski, ale nie miał okazji strzeleckich.

Oprócz Błaszczykowskiego gola dla Polski, pierwszego w kadrze, strzelił Krzysztof Piątek. Bramki dla rywali padły po trafieniach Andre Silvy, Bernardo Silvy i samobójczym Kamila Glika.

W grupie 3. dywizji A Portugalia z sześcioma punktami zdecydowanie prowadzi w tabeli. W niedzielę biało-czerwoni, ponownie w Chorzowie, podejmą Włochy. Obie reprezentacje mają po jednym punkcie. W przyszłym miesiącu Włosi podejmą 17 listopada Portugalczyków, a trzy dni później reprezentacja Portugalii zagra w Guimaraes z Polską.

W 2. grupie dywizji B Rosja bezbramkowo zremisowała w Kaliningradzie ze Szwecją. Rosjanie z czterema punktami pozostali na prowadzeniu.

Ciekawa sytuacja jest w grupie 1. dywizji C. Po tym jak Izrael pokonał u siebie Szkocję 2:1, oba te zespoły oraz Albania mają po trzy punkty. Z najlepszym bilansem bramek prowadzenie utrzymali Szkoci, którzy w czwartek przegrali dosyć pechowo. Od 25. minuty prowadzili, kiedy rzut karny wykorzystał Charles Mulgrew. Siedem minut po zmianie stron wyrównał Dor Peretz.

Nieszczęście gości rozpoczęło się na pół godziny przed końcem meczu, kiedy drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany John Souttar. Natomiast w 75. minucie obrońca Celticu Glasgow Kieran Tierney skierował piłkę do własnej bramki.

W grupie 4. dywizji C, w prestiżowym starciu, Czarnogóra uległa u siebie Serbii 0:2 po dwóch golach skutecznego w lidze angielskiej Aleksandara Mitrovica z Fulham.

W dywizji D, w której występują najniżej notowane zespoły, reprezentacja Kosowa pokonała w Pristinie Maltę 3:1. Dzięki temu zwycięstwu Kosowo z siedmioma punktami prowadzi w grupie 3.

W tej samej grupie reprezentacja Azerbejdżanu pokonała na wyjeździe Wyspy Owcze 3:0 i po pierwszym zwycięstwie w tych rozgrywkach z pięcioma punktami awansowała na drugie miejsce.

LN to nowa formuła rozgrywek, która częściowo zastępuje dotychczasowe mecze towarzyskie. Zrzeszone w Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) federacje zostały podzielone na cztery dywizje: A, B, C i D, na podstawie rankingu tej organizacji (innego niż FIFA). Dywizje A i B liczą po 12 zespołów, C - 15, a D - 16. W każdej z dywizji powstały cztery grupy, złożone z trzech lub czterech zespołów, aby każda reprezentacja mogła rozegrać po cztery lub sześć spotkań (systemem mecz i rewanż).