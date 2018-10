Spotkanie w Rijece odbyło się przy pustych trybunach. To efekt kary dwóch meczów u siebie bez publiczności nałożonej przez UEFA za wycięcie na boisku swastyki przed meczem z Włochami (w lipcu 2015 r.) w eliminacjach Euro 2016.

Anglicy mieli okazję do zrewanżowania się wicemistrzom świata z Rosji za porażkę w Moskwie w półfinale mundialu (1:2 po dogrywce). Oba zespoły, szczególnie ten z Bałkanów, wystąpiły w innych składach niż przed trzema miesiącami. Bliżsi strzelenia bramki byli goście, którzy trafiali w słupek i poprzeczkę.

W tabeli grupy A4 z sześcioma punktami prowadzi Hiszpania, która wcześniej pokonała obydwa zespoły. Z kolei Anglicy i Chorwaci zdobyli po pierwszym punkcie w tych rozgrywkach.

Komplet punktów po dwóch kolejkach ma Belgia, która pokonała Szwajcarię 2:1 po dwóch golach Romelu Lukaku.

W grupie B3 Austria pokonała Irlandię Północną 1:0 po bramce Marko Arnautovica i odniosła pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach.

W grupie C2 Finlandia pokonała na wyjeździe Estonię 1:0 i po trzech kolejkach z dziewięcioma punktami prowadzi w tabeli. Bramkę na wagę trzech punktów strzelił w 90. minucie Teemu Pukki. Drugie zwycięstwo w tej grupie odniosła Grecja, która pokonała Węgry 1:0.

Na pierwsze miejsce w grupie D2 z siedmioma punktami awansowała Białoruś, która wygrała u siebie z prowadzącym do tej pory Luksemburgiem 1:0 (6 pkt). W drugim meczu w tej grupie Mołdawia (4 pkt) pokonała pozostające bez zdobyczy punktowej San Marino 2:0.

LN to nowa formuła rozgrywek, która częściowo zastępuje dotychczasowe mecze towarzyskie. Zrzeszone w Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) federacje zostały podzielone na cztery dywizje: A, B, C i D, na podstawie rankingu tej organizacji (innego niż FIFA). Dywizje A i B liczą po 12 zespołów, C - 15, a D - 16. W każdej z dywizji powstały cztery grupy, złożone z trzech lub czterech zespołów, aby każda reprezentacja mogła rozegrać po cztery lub sześć spotkań (systemem mecz i rewanż).