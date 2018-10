Jesteśmy w momencie budowania drużyny, ale w każdym meczu gramy o zwycięstwo. Motywować zespołu nie trzeba. Jesteśmy świadomi presji. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężkie zadanie czeka nas w Chorzowie – dodał selekcjoner. Zaznaczył, że po mistrzostwach świata wszyscy są rozczarowani brakiem awansu z grupy.

Musimy odbudować zaufanie, a to jest możliwe tylko poprzez skuteczną grę i zwycięstwa. Na pewno to nie będzie łatwe - ocenił Brzęczek.

Za żółte kartki nie będzie mógł zagrać Mateusz Klich, mamy jeszcze urazy u innych zawodników, więc kwestie personalne i – po części taktyczne – będą podejmowane w niedzielę - wyjaśnił trener.

Podkreślił, że w niedzielny wieczór na murawę Stadionu Śląskiego wyjdzie najsilniejszy z możliwych polski zespół z zadaniem wygrania.

Zaznaczył, że napastnik Arkadiusz Milik (który nie zagrał z Portugalią) znajduje się w dobrej dyspozycji fizycznej i psychicznej.

Motywacji nam nie zabraknie. Gramy przecież nie tylko o trzy punkty, ale i o to, by nie spaść z Dywizji A. Ambicja nie pozwala przegrać. Damy z siebie wszystko, by zwyciężyć i w tej dywizji pozostać – dodał bramkarz kadry Polski i Juventusu Turyn Wojciech Szczęsny.

Podkreślił, że napastnik Krzysztof Piątek jest w niesamowitym momencie.

Podkreślił, że znajomość włoskich piłkarzy, a którymi gra na co dzień, ułatwia podejmowanie decyzji podczas meczu przeciwko nim.

W rozpracowaniu rywala trenerowi nie pomagamy, ale analizy gry, stałych fragmentów gry są zawsze konieczne – ocenił

Jego zdaniem Włosi pozostają mocnym zespołem, mimo braku satysfakcjonujących wyników w ostatnim czasie.

To drużyna z potencjałem, by wrócić do poziomu, do jakiego nas przyzwyczaiła. Podobnie jak my, dlatego w niedzielę będzie pojedynek zespołów bardzo potrzebujących trzech punktów – wyjaśnił bramkarz.