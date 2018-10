Początek pracy polskich selekcjonerów, począwszy od 2000 roku, często bywał nieudany. Praktycznie każdy z nich przejmował drużynę po niepowodzeniach poprzednika i testował, eksperymentował, szukając nowych rozwiązań. Efekt był taki, że wiele tych meczów biało-czerwoni przegrali. A jeżeli zwyciężali, to m.in. dlatego, że rywale byli niżej notowani.

Engel oficjalnie prowadził kadrę od 1 stycznia 2000 roku i przez pierwsze miesiące był mocno krytykowany. Zaczął od wyjazdowych porażek z Hiszpanią 0:3 i Francją 0:1. Następnie przyszły bezbramkowe remisy, również towarzyskie, z Węgrami i Finlandią. Kibiców niepokoił nie tylko brak zwycięstw, ale także goli. Ostatecznie jednak ówczesny selekcjoner zdołał zbudować bardzo ciekawy zespół, który - również dzięki przyjęciu polskiego obywatelstwa przez Emmanuela Olisadebe - spisał się znakomicie w kwalifikacjach mistrzostw świata.

Sam występ na mundialu okazał się dla porażką i po powrocie do kraju selekcjonerem został Zbigniew Boniek, obecnie prezes PZPN. Cztery pierwsze mecze kadry to prawie cała kadencja "Zibiego", który łącznie prowadził ją w pięciu spotkaniach.

Bilans czterech pierwszych nie wyglądał "na papierze" źle - dwa zwycięstwa, remis i porażka, ale ten przegrany mecz był najważniejszy. Biało-czerwoni 12 października 2002 roku ulegli w Warszawie Łotwie 0:1, co - jak się później okazało - miało duży wpływ na brak udziału w barażach o awans do Euro 2004 (zagrali z nich właśnie Łotysze).

Następcą Bońka został Paweł Janas. On początek miał niezły - dwa zwycięstwa i dwa remisy, żadnej straconej bramki, ale dwóch z czterech rywali było niżej notowanych - Macedonia i zwłaszcza San Marino.

Od sierpnia 2006, po nieudanym mundialu w Niemczech, selekcjonerem został Leo Beenhakker. Holender zaczął kiepsko. Na początek przegrał towarzysko z Danią na wyjeździe 0:2, a następnie z Finlandią u siebie 1:3 na inaugurację kwalifikacji Euro 2008. Później przyszedł remis u siebie w meczu o punkty z Serbią 1:1 i wywalczone w trudach wyjazdowe zwycięstwo nad Kazachstanem 1:0, również w kwalifikacjach mistrzostw Europy.

Po tych czterech występach biało-czerwoni pokonali jednak w Chorzowie Portugalię 2:1. W meczu, który przeszedł do historii polskiego futbolu. Był również jednym z ważnych kroków na drodze do awansu na Euro 2008.

Po nieudanym turnieju w Austrii i Szwajcarii Beenhakker zachował posadę. Stracił ją dopiero pod koniec eliminacji MŚ 2010, po wyjazdowej porażce 0:3 ze Słowenią.

Po nim tymczasowo kadrę objął Stefan Majewski i przegrał oba ostatnie mecze kwalifikacji - z Czechami 0:2 na wyjeździe i ze Słowacją 0:1 u siebie, choć akurat w tym drugim starciu, rozgrywanym w zimowych warunkach, kadra wyglądała całkiem przyzwoicie.

Od listopada 2009 roku selekcjonerem był Franciszek Smuda. Polska grała wówczas tylko towarzyskie mecze, ponieważ z eliminacji Euro 2012 - jako współgospodarz turnieju - była zwolniona.

Trudno oceniać początek pracy Smudy - rywale, z wyjątkiem Rumunii, nie byli bowiem mocni. Kilka dni po porażce z Rumunami 0:1 w Warszawie jego piłkarze pokonali w Bydgoszczy Kanadyjczyków 1:0, a w styczniu - w Tajlandii, gdzie grali w krajowym składzie, ulegli 1:3 również osłabionej Danii i pokonali 3:1 gospodarzy.

Końcem pracy Smudy w reprezentacji okazało się Euro 2012, gdzie Polacy nie wyszli z grupy. Następcą został Waldemar Fornalik. Jego początek też nie był udany. Wyjazdowa porażka 0:1 z Estonią została uznana za przykrą sensację. W trzech kolejnych meczach było jednak lepiej - remis 2:2 na gorącym terenie w Czarnogórze, zwycięstwo u siebie 2:0 nad Mołdawią (oba mecze w eliminacjach mistrzostw świata 2014) oraz zwycięski sparing u siebie z RPA 1:0.

Na mundial w Brazylii kadra Fornalika jednak nie zdołała awansować, więc nowym trenerem został w listopadzie 2013 roku Adam Nawałka. On, podobnie jak Engel, Beenhakker i teraz Brzęczek, również zbierał na początku cięgi od opinii publicznej. Wśród głosów krytyki mało słyszalne były te, które podkreślały, że Nawałka na razie szuka, a kadra ma być gotowa dopiero na eliminacje Euro 2016.

Zaczęło się od porażki u siebie ze Słowacją 0:2 i remisu z Irlandią 0:0. Statystyki poprawiły dwa zwycięstwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w meczach z Norwegią i Mołdawią.

Nawałka zdążył zbudować zespół, awansował w dobrym stylu na turniej we Francji, a tam dotarł do ćwierćfinału. Rozpędzona kadra zdołała jeszcze, mimo wyjazdowej porażki 0:4 z Danią, zakwalifikować się na mundial w Rosji, ale mistrzostwa świata okazały się nieudane i nowym selekcjonerem został w lipcu Jerzy Brzęczek.

Jego początki okazują się trudne, chyba jeszcze bardziej niż w czasach Engela, ale rywale są z górnej półki, a mecze w większości o punkty.

Remis 1:1 z Włochami w Bolonii w premierowej edycji Ligi Narodów oraz identyczny wynik u siebie w towarzyskiej potyczce z Irlandią nie były jeszcze powodem do niepokoju, ale październikowe porażki w LN u siebie z Portugalią 2:3 i Włochami 0:1 już tak. Biało-czerwoni, choć został im jeszcze wyjazdowy mecz z Portugalią, jako pierwszy zespół spadli do niższej dywizji LN.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek podkreślał od początku, że premierowe rozgrywki UEFA to poligon doświadczalny, a kadra ma być gotowa na rozpoczynające się w marcu eliminacje Euro 2020. Wkrótce kibice dowiedzą się, czy Brzęczek pójdzie śladami Engela, Beenhakkera oraz Nawałki i po falstarcie zdąży zbudować zespół skutecznie walczący o awans do Euro 2020.

Pierwsze cztery mecze selekcjonerów reprezentacji Polski od 2000 roku:

Jerzy Engel: 26.01.2000 Hiszpania - Polska 3:0 23.02.2000 Francja - Polska 1:0 29.03.2000 Węgry - Polska 0:0 26.04.2000 Polska - Finlandia 0:0 Bilans: 0 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki. Bramki: 0-4

Zbigniew Boniek: 21.08.2002 Polska - Belgia 1:1 07.09.2002 San Marino - Polska 0:2 el. ME 12.10.2002 Polska - Łotwa 0:1 el. ME 16.10.2002 Polska - Nowa Zelandia 2:0 Bilans: 2 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka. Bramki 5-2

Paweł Janas: 12.02.2003 Chorwacja - Polska 0:0 14.02.2003 Macedonia - Polska 0:3 (teren neutralny) 29.03.2003 Polska - Węgry 0:0 el. ME 02.04.2003 Polska - San Marino 5:0 el. ME Bilans: 2 zwycięstwa, 2 remisy, 0 porażek. Bramki 8-0

Leo Beenhakker: 16.08.2006 Dania - Polska 2:0 02.09.2006 Polska - Finlandia 1:3 el. ME 06.09.2006 Polska - Serbia 1:1 el. ME 07.10.2006 Kazachstan - Polska 0:1 el. ME Bilans: 1 zwycięstwo, 1 remis, 2 porażki. Bramki 3-6

Stefan Majewski (selekcjoner tymczasowy - tylko dwa mecze): 10.10.2009 Czechy - Polska 2:0 el. MŚ 14.10.2009 Polska - Słowacja 0:1 el. MŚ

Franciszek Smuda: 14.11.2009 Polska - Rumunia 0:1 18.11.2009 Polska - Kanada 1:0 17.01.2010 Dania - Polska 3:1 (teren neutralny) 20.01.2010 Tajlandia - Polska 1:3 (teren neutralny) Bilans: 2 zwycięstwa, 0 remisów, 2 porażki. Bramki 5-5.

Waldemar Fornalik: 15.08.2012 Estonia - Polska 1:0 07.09.2012 Czarnogóra - Polska 2:2 el. MŚ 11.09.2012 Polska - Mołdawia 2:0 el. MŚ 12.10.2012 Polska - RPA 1:0 Bilans: 2 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka. Bramki: 5-3.

Adam Nawałka: 15.11.2013 Polska - Słowacja 0:2 19.11.2013 Polska - Irlandia 0:0 18.01.2014 Norwegia - Polska 0:3 (teren neutralny) 20.01.2014 Mołdawia - Polska 0:1 (teren neutralny) Bilans: 2 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka. Bramki: 4-2

Jerzy Brzęczek: 07.09.2018 Włochy - Polska 1:1 Liga Narodów 11.09.2018 Polska - Irlandia 1:1 11.10.2018 Polska - Portugalia 2:3 Liga Narodów 14.10.2018 Polska - Włochy 0:1 Liga Narodów Bilans: 0 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki. Bramki: 4-6.