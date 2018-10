Na spotkaniu na PGE Narodowym zaprezentowano projekty mające na celu poprawę poziomu szkolenia młodych piłkarzy. Być może najbardziej rozbudowanym jest program certyfikacji szkółek piłkarskich. Zakłada on możliwość ubiegania się o specjalny "znak jakości" PZPN - brązowy, srebrny lub złoty, zależnie od czynników takich jak: liczba zawodników przypadających na jednego trenera, kwalifikacje szkoleniowców, dostęp do boisk, wyposażenia, szatni itp.

"Celem tego programu jest ujednolicenie poziomu szkolenia. Dotyczy on klubów od 3. ligi w dół, które prowadzą szkółki dla dzieci i młodzieży w kategoriach U6-U13. Certyfikaty przysługują jedynie tym, w których takie szkolenia odbywały się przynajmniej przez dwa ostatnie pełne sezony" – tłumaczył wiceprezes PZPN ds. szkoleniowych Marek Koźmiński.

Certyfikaty mają być wydawane za pierwszym razem na okres od 1 września do 30 czerwca, a w każdym kolejnym sezonie - od 1 lipca do 30 czerwca. Proces zgłoszenia szkółki do otrzymania certyfikatu powinien zamknąć się w 21 dniach.

"Mamy nadzieję, że zgłosi się trzy, cztery tysiące szkółek, ale tak naprawdę tego nie wiemy. To tylko szacunki, nie mamy takich danych. Wtedy rozpoczniemy wyrywkowe wizytacje z zaznaczeniem, że kontrole szkółek, które będą ubiegać się o wyższe certyfikaty będą dokładniejsze. Wizytacje mogą być i zapowiedziane, i nie. Warto wspomnieć, że wśród wymogów PZPN nie ma mowy o żadnych wynikach sportowych" - dodał Koźmiński.

Program ma być też korzystny dla samych szkółek, które - oprócz reklamy - mają otrzymać też finansowe wsparcie od PZPN. Szczegółowych planów ekonomicznych na razie nie poczyniono, nie zapadły też w tej sprawie żadne decyzje zarządu, ale prezes Boniek zapewnił, że budżet na ten cel jest już przygotowany.

Innym usprawnieniem szkolenia młodzieży jest Informatyczny System Skautingu i Obserwacji. Dotyczy on obecnie ponad tysiąca zawodników kategorii U15-U21, którzy są oceniani i punktowani pod względem przygotowania motorycznego, taktycznego, mentalnego itd. w występach w klubach i reprezentacjach narodowych. Na tej podstawie tworzony jest oddzielny ranking na każdą pozycję.

"Skauci dokonujący tych ocen są regularnie szkoleni, a skala punktowa jest dość sztywna. Zależy nam na tym, żeby te oceny były obiektywne i jednolite" – zaznaczył z-ca dyrektora sportowego ds. szkolenia Marcin Dorna.

Selekcjoner męskiej reprezentacji do lat 20 Jacek Magiera przedstawił z kolei założenia projektu Talent Pro, przeznaczonego obecnie dla roczników 2002-04.

"W ostatnich latach zaobserwowaliśmy, że choć z czasem akademie robią postępy i coraz lepiej szkolą piłkarzy, brakuje nam indywidualności. Zawodników ponadprzeciętnych, którzy wzięliby na siebie odpowiedzialność za grę, weszli w drybling, oddali strzał. Dlatego zależy nam na profilowaniu, chcemy jak najwcześniej stwierdzić, na jaką pozycję nadaje się młody piłkarz" - wyjaśnił.

Dotychczas do programu zakwalifikowano 53 zawodników z kilkunastu polskich i czterech zagranicznych klubów. "Ta lista nie jest oczywiście zamknięta" - podkreślił Magiera.

Każdy beneficjent programu Talent Pro będzie mógł liczyć m.in. na dodatkowe rozmowy indywidualne z trenerami, pełną opiekę medyczną, rozbudowaną analizę i ocenę meczów oraz treningów.

"Cel nadrzędny jest taki, żebyśmy w przyszłości mieli reprezentacje Polski piłkarzy i piłkarek na odpowiednim poziomie. Czasem rodzicom wydaje się, że wystarczy kupić dziecku sprzęt, wysłać na zajęcia i, tak jak z nauką języka angielskiego, za parę lat będzie gotowy piłkarz. To nie jest to samo. Do piłki nożnej trzeba mieć mocne predyspozycje. Chodzi o to, żeby tych, którzy je mają, doprowadzić do poziomu światowego" - powiedział Boniek.

W środę przedstawiono także drugi suplement do podręcznika "Narodowy model gry". Skupiono się na treningu pozycyjnym.

"Celem +Narodowego modelu gry+ było uporządkowanie wiedzy, którą mieliśmy, ujednolicenie terminologii. W marcu wyszedł pierwszy dodatek +Gry zadaniowe+, teraz to kontynuujemy" – podsumował trener pierwszej reprezentacji kobiet Miłosz Stępiński.