Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną trawą syntetyczną ma trybuny na 200 miejsc i zmodernizowane oświetlenie. Zostało oficjalnie oddane do użytku w piątek.

"To już kolejny obiekt sportowy oddany do użytku w tak krótkim czasie. Od wielu lat prowadzimy działania, aby poprawić infrastrukturę sportową w naszym mieście, stwarzając dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki do rozwijania swoich pasji" – powiedział prezydent Bytomia Damian Bartyla, cytowany w komunikacie magistratu.

Realizacja inwestycji trwała pół roku. Objęła budowę boiska z odwodnieniem, piłkochwytów, trybuny dla kibiców, ogrodzenia, remont oświetlenia i montaż sprzętu sportowego na boisku. Całkowity koszt wyniósł 4 mln 176 tys. zł, dofinansowanie MSiT - 1 930 700.

Po obu stronach trybun znalazły się miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

"Dzięki tej inwestycji nasz klub dostał drugą szansę. Wierzę, że chętnych, by tu trenować nie zabraknie" – podkreślił prezes Silesii Miechowice Piotr Zorzycki.

W kwietniu została oddana do użytku hala tenisowa Górnika Bytom, wybudowana kosztem 3,7 mln złotych. Po półtora miliona dołożyły do niej ministerstwo sportu i samorząd miejski, a resztę zabezpieczył klub we własnym zakresie.