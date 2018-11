Podczas tego zgrupowania, poza oficjalnym treningiem na Stadionie Energa Gdańsk, kadrowicze ćwiczyć będą na byłym obiekcie Lechii Gdańsk przy ulicy Traugutta. Inauguracyjne zajęcia rozpoczęły się w poniedziałek o 17. Na miejscu na biało-czerwonych czekało kilkudziesięciu kibiców.

W treningu nie wziął jednak udziału Lewandowski. Robert narzeka trochę na ból kolana – tłumaczył w hotelu Sopot Marriott Resort & Spa w Sopocie na konferencji prasowej rozpoczynającej zgrupowanie selekcjoner Jerzy Brzęczek.

Od wielu tygodni narzekam na różne dolegliwości. Jeśli chodzi o uraz, z którym przyjechałem na kadrę, mam nadzieję, że to nic wielkiego. Wierzę, że będę normalnie do dyspozycji trenera i gotowy do gry w obu spotkaniach – stwierdził napastnik Bayernu Monachium.