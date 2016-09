Zarówno przed, jak i po spotkaniu z wicemistrzem Niemiec, trener „Wojskowych” Besnik Hasi powtarzał, że najważniejsze dla niego i jego piłkarzy jest spotkanie z Zagłębiem. Według spekulacji medialnych był to ostatni mecz Albańczyka w roli trenera stołecznego klubu.

Od początku to podopieczni Piotra Stokowca mieli przewagę i to oni prowadzili grę. Największe zagrożenie stwarzali po stałych fragmentach gry. Po dwóch rzutach rożnych przed stratą bramki ratował gospodarzy Arkadiusz Malarz.

W 17. minucie był jednak bezradny. Krzysztof Janus dośrodkował z rzutu rożnego, a akcję zamknął Jarosław Jach i z kilku metrów wpakował piłkę do bramki.

Pierwszą groźną akcję gospodarze przeprowadzili dopiero w 31. minucie. Po dośrodkowaniu z lewej strony boiska w dobrej sytuacji znalazł się Guilherme, ale posłał piłkę wysoko nad bramką.

Zamiast zdobycia wyrównującego gola, „Wojskowi” stracili drugiego, po tym jak w 35. minucie rzut karny pewnie wykorzystał Janus. Sędzia Tomasz Musiał podyktował go za zablokowanie ręką strzału Łukasza Janoszki przez Michała Pazdana. Zawodnik „Miedziowych” miał dużo miejsca w polu karnym, aby przyjąć piłkę, obrócić się z nią i oddać strzał.

Gospodarze lepiej rozpoczęli drugą część spotkania, bo w 49. minucie zdobyli bramkę kontaktową. Miroslav Radovic precyzyjnie uderzył z lewej strony pola karnego. Martin Polacek z trudem wybił przed siebie piłkę, dopadł do niej Jakub Czerwiński i na raty pokonał słowackiego bramkarza. Tym samym pozyskany z Pogoni Szczecin obrońca strzelił swoja pierwszą bramkę w barwach Legii.

To trafienie oraz pojawienie się na boisku Thibault Moulina i Michaiła Aleksandrowa odmieniło grę stołecznego zespołu. Po niespełna ośmiu minutach gospodarze bowiem doprowadzili do wyrównania. Moulin po indywidualnej akcji wycofał piłkę do Langila, a ten płaskim strzałem pokonał bramkarza Zagłębia. To było również pierwsze trafienie Francuza w barwach mistrza Polski.

„Miedziowi” przetrzymali okres ataków gospodarzy, po czym sami ruszyli do ofensywy. Przyniosło to efekt w 71. minucie, kiedy pechowo wślizgiem interweniował Michał Pazdan i wpakował piłkę do własnej bramki. Tym samym obrońca reprezentacji Polski niezbyt udanie powrócił do składu Legii po urazie, bo sprokurował rzut karny i strzelił bramkę samobójczą.

W 85. minucie Jarosław Kubicki sfaulował w polu karnym Guilherme. Jednak Nemanja Nikolic nie wykorzystał jedenastki. Polacek pewnie obronił jego strzał. W końcówce spotkania szansę na wyrównanie miał jeszcze Aleksandar Prijovic, ale z około pięciu metrów fatalnie spudłował. Tym samym Legia poniosła czwartą ligową porażkę w sezonie.

Legia Warszawa – KGHM Zagłębie Lubin 2:3 (0:2).

Bramki: 0:1 Jarosław Jach (17), 0:2 Krzysztof Janus (35-karny), 1:2 Jakub Czerwiński (49), 2:2 Steeven Langil (57), 2:3 Michał Pazdan (71-samobójcza).

Żółte kartki: Legia – Guilherme, Michał Pazdan, Miroslav Radovic, Vadis Odjidja-Ofoe, Bartosz Bereszyński. Zagłębie – Jarosław Kubicki, Krzysztof Janus, Lubomir Guldan, Filip Jagiełło.

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów: 14 216.

Legia Warszawa: Arkadiusz Malarz - Bartosz Bereszyński, Jakub Czerwiński, Michał Pazdan, Adam Hlousek (46. Thibault Moulin) - Guilherme, Michał Kopczyński (46. Michaił Aleksandrow), Miroslav Radovic (74. Aleksandar Prijovic), Vadis Odjidja-Ofoe, Steeven Langil - Nemanja Nikoli.

KGHM Zagłębie Lubin: Martin Polacek - Jakub Tosik, Lubomir Guldan, Jarosław Jach, Djordje Cotra - Krzysztof Janus, Jarosław Kubicki, Łukasz Piątek, Łukasz Janoszka (80. Jan Vlasko) - Martin Nespor (62. Arkadiusz Woźniak), Michal Papadopulos (62. Filip Jagiełło).