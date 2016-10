Pazdan w dużej mierze przyczynił się do zdobycia przez Legię mistrzostwa i Pucharu Polski w poprzednim sezonie. Świetnie zaprezentował się również w barwach reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy. Po turnieju nie miał jednak wiele czasu na odpoczynek. Pojawiało się wiele spekulacji o jego odejściu. Ostatecznie zdecydował się pozostać przy Łazienkowskiej, ale zmaga się z kontuzjami.

We wrześniowym spotkaniu reprezentacji Polski z Kazachstanem w Astanie (2:2) nie zagrał z powodu urazu mięśniowego. W dwóch ostatnich meczach biało-czerwonych z Danią (3:2) i Armenią (2:1) nie wystąpił z powodu urazu barku, którego nabawił się w ligowej rywalizacji z Wisłą Kraków (0:0).

We wtorek natomiast do czerwca 2018 roku umowę przedłużył Arkadiusz Malarz. 36-letni bramkarz trafił do Legii w lutym 2015 roku. Początkowo był zmiennikiem Dusana Kuciaka, ale po jego odejściu wywalczył miejsce w podstawowym składzie.

Po 11 kolejkach ekstraklasy Legia z dorobkiem 13 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli. W piątek zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin.