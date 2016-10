Wiosną Ruch znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i wystąpił do miasta o pożyczkę w wysokości 18 mln złotych. Radni wyrazili zgodę, formalnie część pieniędzy pożyczyła gmina bezpośrednio, 12 mln poprzez spółkę Centrum Przedsiębiorczości.

Zdaniem prezesa tej spółki Piotra Małeckiego zachodzi możliwość poświadczenia nieprawdy przy zawieraniu tej części pożyczki.

W jego opinii nazwa i herb klubu zostały wpisane jako jedna z form zabezpieczenia udzielonego wsparcia, a ówczesny prezes „Niebieskich” Dariusz Smagorowicz zapewniał, że nie są w żaden sposób obciążone i nie stanowią zabezpieczenia dla innych zobowiązań.

„Jednak podczas wyceny znaków na zlecenie spółki okazało się, że wbrew zapewnieniom są one przedmiotem zajęcia przez jeden z banków i zabezpieczają inne kredyty” – poinformował rzecznik chorzowskiego magistratu Krzysztof Karaś.

„To już nie tylko wprowadzenie w błąd - po prostu zostaliśmy okłamani i to w sytuacji gdy ratowaliśmy Ruch Chorzów od spadku z ekstraklasy. Miasto wywiązało się z obietnicy pomocy, o co prosili kibice i wszyscy, którym na sercu leży przyszłość tego klubu. Niestety Zarząd Ruchu kierowany wówczas przez pana Smagorowicza jak się teraz okazuje nie grał do końca fair. Dlatego wraz z wezwaniem klubu do odblokowania zabezpieczeń zdecydowaliśmy się zawiadomić o tej sytuacji chorzowską prokuraturę” – wyjaśnił prezydent miasta Andrzej Kotala cytowany w komunikacie.

Prezes spółki wraz ze skierowaniem zawiadomienia do prokuratury wezwał władze Ruchu do odblokowania znaku towarowego i ustanowienia na nim zabezpieczenia pożyczki w terminie do 30 dni.

Spłata pożyczki udzielonej przez samorząd ma nastąpić do końca października. Pozostała część, zgodnie z umową, ma być spłacana spółce CP w transzach po 3 mln zł do 2020 roku. Zabezpieczeniem udzielonego wsparcia są - oprócz znaków towarowych –m.in. nieruchomości należące do udziałowców Ruchu Chorzów, cesja na wpływach z transmisji telewizyjnych oraz wpływy z transferów zawodników.

Były prezes, obecnie tylko udziałowiec klubu, Dariusz Smagorowicz poinformował PAP, że stanowisko Ruchu w tej sprawie zostanie przedstawione w piątek.