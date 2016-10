Pierwsze minuty zapowiadały jednak sporo emocji. Już w 5 min. Dariusz Formella po podaniu Jevticia znalazł się w sytuacji sam na sam, lecz uderzył prosto w Łukasza Załuskę. Kilka minut później Jevtic technicznie kopnął z ponad 20 metrów i poprzeczka uratowała gości od utraty gola.

Ponad 20-tysięczna zmarznięta publiczność zacierała ręce, licząc na kolejne widowiskowe akcje. Tymczasem tych później było jak na lekarstwo. Po kwadransie poznaniacy wyraźnie wyhamowali, wiślacy poukładali grę, lepiej radzili sobie w środku pola. Ich ataki nie miały jednak większej siły przebicia. Strzały Partyka Małeckiego i Rafał Boguskiego mijały słupek bramki Matusa Putnocky'ego.

Po zmianie stron to podopieczni Dariusza Wdowczyka zaczęli dyktować warunki gry i częściej gościli pod bramką gospodarzy. Bliski pokonania Putnocky'ego był związany kiedyś z Lechem Arkadiusz Głowacki. Po strzale z rzutu wolnego piłka odbiła się jeszcze od jednego z zawodników w murze i Słowak z ogromnym trudem obronił.

W okresie niezłej gry "Białej Gwiazdy" bramkę zdobyli lechici. Jevtic przejął piłkę po błędzie Macieja Sadloka, wbiegł w pole karne i nie dał szans Załusce.

Krakowianie ruszyli do odrabiania straty, więcej zawodników zaangażowało się w akcje ofensywne, a to stwarzało gospodarzom okazje do wyprowadzania kontrataków. Lechitom brakowało jednak mądrych rozwiązań.

Ambitnie grający goście dopięli swego. W doliczonym czasie, po podaniu Sadloka, wprowadzony w drugiej połowie Paweł Brożek z bliska trafił do siatki.

Lech Poznań - Wisła Kraków 1:1 (0:0)

Bramki: 1:0 Darko Jevtic (69), 1:1 Paweł Brożek (90+1)

Żółta kartka - Lech Poznań: Tomasz Kędziora. Wisła Kraków: Krzysztof Mączyński, Zdenek Ondrasek, Arkadiusz Głowacki

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Widzów 20 158

Lech Poznań: Matus Putnocky - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Lasse Nielsen, Tamas Kadar - Dariusz Formella, Maciej Gajos (89. Łukasz Trałka), Darko Jevtic, Abdul Aziz Tetteh, Szymon Pawłowski (63. Radosław Majewski) - Marcin Robak (75. Dawid Kownacki)

Wisła Kraków: Łukasz Załuska - Boban Jovic, Arkadiusz Głowacki, Richard Guzmics, Maciej Sadlok - Rafał Boguski (80. Petar Brlek), Krzysztof Mączyński, Mateusz Zachara (68. Paweł Brożek), Denis Popovic (88. Tomasz Cywka), Patryk Małecki - Zdenek Ondrasek.