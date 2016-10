Pierwsze pół godziny meczu nie wskazywało, że gospodarze tak łatwo stracą punkty na własnym boisku. Gra była dość wyrównana, piłka krążyła głównie w środkowej części boiska, a żadna z drużyn nie tworzyła groźnych okazji do strzelenia gola.

Oblicze dość nudnego meczu odmieniło się w 35. minucie, kiedy to piłkę do siatki Arki posłał głową Frączczak po niefortunnym uderzeniu głową przez obrońcę Arki Marciniaka. Cztery minuty później na tablicy świetlnej było już 0:2. Na listę strzelców wpisał się ponownie Frączczak, który z kilku metrów wbił piłkę do bramki wykorzystując spóźnioną reakcję golkipera żółto-niebieskich.

W drugiej połowie gospodarze próbowali odrobić straty. Ambicji i woli walki gdynianom trudno było odmówić, ale ich wysiłki na niewiele się zdały. Ataki gospodarzy były często nieskładne, a i defensywa gości grała pewnie i nie popełniała błędów.

Blisko strzelenia bramki dla Arki był Siemaszko, który w 71. minucie po wrzucie z autu próbował strzałem z woleja zaskoczyć bramkarza Pogoni, ale piłka odbiła się jeszcze od jednego z obrońców i wyszła na rzut rożny. Dwie minuty później tuż obok słupka uderzał Warcholak.

W piątej minucie doliczonego czasu gry Pogoń dobiła Arkę strzelając trzecią bramkę. Obrońcy mieli kłopot z wybiciem piłki z własnego pola karnego. Matras dopadł do futbolówki odbitej od Warcholaka i ustalił końcowy wynik. Tuż po tym sędzia odgwizdał koniec meczu.

Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 0:3 (0:2)

Bramki: 0:1 Adam Frączczak (35-głową), 0:2 Adam Frączczak (39), 0:3 Mateusz Matras (90+5).

Żółta kartka - Arka Gdynia: Dawid Sołdecki, Miroslav Bożok, Rafał Siemaszko, Marcus Vinicius. Pogoń Szczecin: Ricardo Nunes.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń).

Widzów 6 512.

Arka Gdynia: Konrad Jałocha - Damian Zbozień, Dawid Sołdecki, Krzysztof Sobieraj, Adam Marciniak - Marcus Vinicius, Antoni Łukasiewicz (64. Marcin Warcholak), Mateusz Szwoch (57. Rafał Siemaszko), Dominik Hofbauer, Miroslav Bożok - Dariusz Zjawiński (46. Paweł Abbott).

Pogoń Szczecin: Dawid Kudła - Cornel Rapa, Jarosław Fojut, Sebastian Rudol, Ricardo Nunes - Spas Delew (90+4. Marcin Listkowski), Rafał Murawski, Mateusz Matras, Kamil Drygas, Adam Gyurcso (78. Mateusz Lewandowski) - Adam Frączczak (83. Łukasz Zwoliński).