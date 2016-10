Krakowianie objęli prowadzenie w 26. min. Wtedy, to Patryk Małecki z rzutu rożnego podał do będącego blisko niego Denisa Popovica. Ten oddał mu piłkę, a skrzydłowy Wisły dośrodkował w pole karne. Zdenek Ondrasek dobrze wyskoczył do piłki i skierował ją do siatki.

W 44. min dużo szczęścia miały "Słonie", że nie straciły gola. Ondrasek mając przed sobą tylko Krzysztofa Pilarza uderzył wprost w niego. Z dobitką pospieszył Mateusz Zachara, ale stojący na linii bramkowej Patryk Fryc nie pozwolił, aby Bruk-Bet stracił drugiego gola.

Drużyna ze stolicy Małopolski zdobyła kolejną bramkę w drugiej połowie. Sędzia uznał iż Fryc sfaulował Małeckiego i podyktował rzut karny dla Wisły, który wykorzystał Ondrasek.

Przy wyniku 2:0 inicjatywę przejął podtarnowski zespół, ale nie miał nawet tzw. setki, aby zdobyć gola.

Wisła Kraków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Zdenek Ondrasek (26-głową), 2:0 Zdenek Ondrasek (69-karny).

Żółta kartka - Wisła Kraków: Krzysztof Mączyński, Maciej Sadlok, Zdenek Ondrasek. Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Kornel Osyra.

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa).

Widzów 11 347.

Wisła Kraków: Łukasz Załuska - Boban Jovic, Arkadiusz Głowacki, Richard Guzmics, Maciej Sadlok - Patryk Małecki (90+1. Petar Brlek), Denis Popovic, Krzysztof Mączyński, Rafał Boguski - Mateusz Zachara (46. Paweł Brożek), Zdenek Ondrasek.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Krzysztof Pilarz - Patryk Fryc, Kornel Osyra, Artem Putiwcew, Sitya Guilherme - Roman Gergel (78. Bartłomiej Smuczyński), Bartłomiej Babiarz (61. Dawid Nowak), Mateusz Kupczak, Vlastimir Jovanovic (61. Wojciech Kędziora), Dalibor Pleva - Vladislavs Gutkovskis.