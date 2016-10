Wydawało się, że w meczu 13. kolejki Wisła weźmie rewanż na rywalach, bo od pierwszej minuty atakowała i stwarzała bardzo groźne sytuacje. W 6. min. Dimityr Ilijew idealnie podał na czystą pozycję Kantemu, a ten, przez nikogo nie niepokojony, strzelił prosto w bramkarza Sergiusza Prusaka. Dwie minuty później, w znakomitej sytuacji znalazł się Giorgi Merebaszwili, który minął obrońcę, starł się z bramkarzem, a potem posłał piłkę minimalnie obok pustej bramki. W 27. min. po strzale tego samego zawodnika piłka wpadła w boczną siatkę.

Trzecią szansę stworzył Gruzinowi znowu Ilijew. Merebaszwili znalazł się na sam nas z Prusakiem, wyciągnął go tym razem z bramki, ale i tak strzelił prosto w niego. Mimo trzech sytuacji i kilku akcji zakończonych groźnymi strzałami na bramkę, pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Po przerwie, w 46. min. zaatakowali goście. Grzegorz Bonin był blisko wpisania się na listę strzelców, ale uderzył zbyt lekko i Seweryn Kiełpin nie miał żadnego problemu z wybiciem piłki. W 75. min. dośrodkowanie Szymona Drewniaka wybili płoccy obrońcy pod nogi Javiera Hernandeza, który jednak strzelił prosto w Kiełpina.

Drużyny przeszły do gry w środkowej części boiska i wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem. W 85. min. Krzysztof Danielewicz przerzucił piłkę w pole karne, gdzie przechwycił ją Grzegorz Piesio i mocnym strzałem pod poprzeczkę zdobył gola. Płocczanie odpowiedzieli przyspieszeniem gry, w 88. min. Patryk Stępiński podał do Kantego, a ten znalazł się w dobrej sytuacji i wykorzystał okazję, wpychając piłkę do siatki.

Wynik ustalił Seweryn Kiełpin, który sam wbił sobie piłkę do siatki, po rzucie rożnym wykonywanym przez przyjezdnych.

Wisła Płock - Górnik Łęczna 1:2 (0:0)

Bramki: 0:1 Grzegorz Piesio (85), 1:1 Jose Kante (88), 1:2 Seweryn Kiełpin (90+3-samobójcza).

Żółta kartka - Wisła Płock: Kamil Sylwestrzak, Tomislav Bozic.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

Widzów 3 529.

Wisła Płock: Seweryn Kiełpin - Przemysław Szymiński, Tomislav Bozic, Patryk Stępiński, Kamil Sylwestrzak - Dominik Furman, Maksymilian Rogalski (77. Arkadiusz Reca), Piotr Wlazło, Dimityr Ilijew (61. Siergiej Kriwiec), Giorgi Merebaszwili (63. Witalij Hemeha) - Jose Kante.

Górnik Łęczna: Sergiusz Prusak - Aleksander Komor (32. Łukasz Mierzejewski), Maciej Szmatiuk, Gerson, Leandro - Krzysztof Danielewicz, Szymon Drewniak, Javier Hernandez, Grzegorz Piesio - Grzegorz Bonin, Przemysław Pitry.