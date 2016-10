Kiedy wydawało się, że kolejne gole dla biało-zielonych to już tylko kwestia czasu Piast zaskoczył drużynę gospodarzy. W zamieszaniu w polu karnym po rzucie rożnym w wykonaniu Michała Masłowskiego strzał oddał Uros Korun, Vanja Milinkovic-Savic wprawdzie złapał piłkę, ale przekroczyła ona swoim obwodem linię bramkową. Serbski bramkarz próbował jeszcze protestować, ale za podważanie decyzji sędziego dostał żółtą kartkę.

Gol dla gliwiczan podciął skrzydła Lechistom. Gdańszczanie stwarzali okazje do zdobycia gola, ale ich akcjom brakowało wykończenia. Najbliżej wyrównania był w 43. minucie Marco Paixao, który spudłował z kilku metrów po podaniu piętą przez Milosa Krasica.

Druga połowa to falowe ataki gdańszczan, ale były one nieskładne i chaotyczne. Piast nie dał się jednak zepchnąć do całkowitej obrony własnego pola karnego i przeprowadzał groźne kontrataki. Jeden z nich zakończył się bramką. W 64. minucie Zivec uderzył z szesnastu metrów i piłka przelobowała golkipera Lechii, który nawet nie próbował interweniować.

Wyraźnie podrażnieni utratą gola gospodarze wzmogli ataki na bramkę Piasta. Po jednym z rajdów Peszko został sfaulowany w 79. minucie na polu karnym przez obrońcę i arbiter wskazał na „jedenastkę”. Rzut karny pewnie wykonał Flavio Paixao. Siedem minut później Portugalczyk ponownie wpisał się na listę strzelców – mocnym uderzeniem z dystansu trafił pod poprzeczkę nie dając żadnych szans bramkarzowi.

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 3:2 (1:1)

Bramki: 1:0 Sławomir Peszko (10), 1:1 Uros Korun (29), 1:2 Sasa Zivec (64), 2:2 Flavio Paixao (79-karny), 3:2 Flavio Paixao (86)

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Milos Krasic, Vanja Milinkovic-Savic, Rafał Wolski. Piast Gliwice: Hebert, Edvinas Girdvainis, Paweł Moskwik, Uros Korun. Czerwona kartka za drugą żółtą - Piast Gliwice: Uros Korun (89).

Sędzia: Paweł Gil (Lublin).

Widzów 17 206.

Lechia Gdańsk: Vanja Milinkovic-Savic - Paweł Stolarski, Joao Nunes, Rafał Janicki, Jakub Wawrzyniak - Sławomir Peszko, Milos Krasic, Simeon Sławczew (77. Sebastian Mila), Rafał Wolski (46. Flavio Paixao), Grzegorz Kuświk - Marco Paixao (72. Lukas Haraslin).

Piast Gliwice: Jakub Szmatuła - Bartosz Szeliga, Edvinas Girdvainis, Aleksandar Sedlar, Hebert - Patrik Mraz, Michał Masłowski (87. Tomasz Mokwa), Uros Korun, Martin Bukata - Sandro Gotal (20. Paweł Moskwik), Sasa Zivec (72. Gerard Badia).