W odpowiedzi kilka minut później minimalnie przestrzelił Ivan Runje, a niedługo potem Fiodor Cernych przegrał pojedynek sam na sam z Martinem Polackiem.

Mecz był szybki, drużyny grały akcję za akcję. W 30. min Zagłębie miało najlepszą sytuację w pierwszej połowie, gdy Łukasz Janoszka wygrał w środku pola pojedynek z pomocnikami Jagi, zagrał w pole karne do Nespora, ale ten znowu przegrał pojedynek z Kelemenem.

Pięć minut później gospodarze objęli prowadzenie. Konstantin Vassiljev dośrodkował z rzutu rożnego, a Jacek Góralski zdobył gola strzałem głową. W 38. min Kelemen obronił kolejny niezły strzał Nespora.

Co czeskiemu napastnikowi Zagłębia nie udało się przed przerwą, udało się tuż po niej. W 49. min dobił bowiem piłkę do pustej bramki - po wrzutce z rzutu wolnego Janusa i zgraniu Jarosława Jacha - i doprowadził do wyrównania.

Białostoczanie mogli od razu odpowiedzieć golem. Po błędzie stoperów z Lubina Cernych biegł z piłką kilkadziesiąt metrów na bramkę Polacka, po czym strzelił mu prosto w ręce.

Niewykorzystane sytuacje mszczą się - jak mówi piłkarskie porzekadło: w 52. min goście objęli prowadzenie, a najładniejszą bramkę meczu zdobył Arkadiusz Woźniak, uderzając z powietrza nie do obrony.

Zagłębie nie broniło wyniku, starało się atakować Jagiellonię już na jej połowie i nadal stwarzało sytuacje pod bramką Kelemena. Jagiellonia po stracie dwóch bramek nie umiała wrócić do stylu gry z pierwszej połowy. Niewidoczny był jej lider Vassiljev, a przy braku jego podań - Przemysław Frankowski i Cernych. Choć w końcowych minutach gospodarzom udało się zepchnąć Zagłębie do obrony praktycznie we własnym polu karnym, nie zdołali nawet wyrównać i po dwóch remisach mecz przegrali. Zagłębie nadal pozostaje jedynym w ekstraklasie zespołem, który nie przegrał w tym sezonie na wyjeździe.

Jagiellonia Białystok - KGHM Zagłębie Lubin 1:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Jacek Góralski (35), 1:1 Martin Nespor (49), 1:2 Arkadiusz Woźniak (52)

Żółta kartka: Jagiellonia - Jacek Góralski. Zagłębie - Krzysztof Janus, Filip Jagiełło, Daniel Dziwniel

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Widzów: 10 006

Jagiellonia Białystok: Marian Kelemen – Rafał Grzyb (76. Przemysław Mystkowski), Ivan Runje, Gutieri Tomelin, Piotr Tomasik – Damian Szymański, Jacek Góralski (78. Taras Romanczuk) - Przemysław Frankowski, Konstantin Vassiljev, Karol Świderski (55. Maciej Górski) – Fiodor Cernych

Zagłębie Lubin: Martin Polacek – Daniel Dziwniel, Lubomir Guldan, Jarosław Jach, Aleksandar Todorovski - Filip Jagiełło (70. Adrian Rakowski), Łukasz Janoszka (85. Sebastian Madera), Krzysztof Janus, Łukasz Piątek - Martin Nespor (77. Michał Papadopulos), Arkadiusz Woźniak.