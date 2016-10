Przez ostatni tydzień oba zespoły były w radosnych nastrojach. W poprzedniej kolejce bowiem notowały pewne i wysokie zwycięstwa. Pogoń wygrała 3:0 w Gdyni z Arką notując najwyższe od 12 lat wyjazdowe zwycięstwo w ekstraklasie. Dzień później Ruch rozgromił Koronę Kielce 4:0, dzięki czemu "uciekł" ze strefy spadkowej.

Faworytem jednak pozostawali gospodarze, którzy od kilku tygodni prezentują zwyżkę formy. Siły się jednak nieco wyrównały, gdy tuż przed meczem spiker poinformował kibiców, że w składzie Portowców nie ma Rafała Murawskiego. Kapitan zespołu na piątkowym treningu doznał kontuzji ścięgna Achillesa. Opaskę kapitańską po Murawskim przejął Jarosław Fojut, a reżyserią gry miał się zająć wracający do podstawowej jedenastki Takafumi Akahoshi.

Początek jednak miejscowi mieli niemrawy i Ruch szybko to wykorzystał. W 12. min. obrońcom Pogoni urwał się Eduardas Visnakovs, wpadł w pole karne, ale wycofał piłkę do kolegów, którzy nie zdążyli za akcją. Sześć minut później goście dopięli swego. Jarosław Niezgoda zdecydowanie wbiegł z piłką w pole karne, Fojut nie potrafił przerwać ataku i pomocnik Niebieskich podcinką skierował piłkę do siatki Pogoni.

Trzy minuty później był już remis. Z roli dyrygenta doskonale wywiązał się Akahoshi. Idealnie zacentrował w pole karne i Spas Delew głową zdobył swego premierowego gola w polskiej Ekstraklasie. Po wyrównaniu inicjatywę przejęli miejscowi. Na bramkę Libora Hrdlicki strzelali Delew, Adam Frączczak czy Adam Gyurcso – wszyscy albo niecelnie, albo doskonale bronił Słowak.

W drugiej części meczu optyczna przewaga gospodarzy była jeszcze bardziej wyraźna. Jej efektem był drugi gol Bułgara Delewa, który przed polem karnym zagrał "na klepkę" z Mateuszem Matrasem, a potem idealnie przymierzył w okienko bramki przyjezdnych.

Pogoń powinna wygrać ten mecz wyżej niż różnicą jednej bramki, bo w ostatnich 30 minutach miała kilka sytuacji do podwyższenia wyniku. W ich niewykorzystaniu specjalizował się Gyurcso, który trzykrotnie był sam na sam z bramkarzem Ruchu i albo gubił piłkę, albo strzelał niecelnie.

Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 2:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Jarosław Niezgoda (18), 1:1 Spas Delew (21), 2:1 Spas Delew (60)

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Jarosław Fojut, Sebastian Rudol. Ruch Chorzów: Łukasz Moneta, Patryk Lipski

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Widzów 8 397

Pogoń Szczecin: Dawid Kudła - Cornel Rapa, Jarosław Fojut, Sebastian Rudol, Ricardo Nunes - Spas Delew (89. Mateusz Lewandowski), Mateusz Matras, Takafumi Akahoshi, Kamil Drygas, Adam Gyurcso - Adam Frączczak (90. Łukasz Zwoliński)

Ruch Chorzów: Libor Hrdlicka - Martin Konczkowski, Rafał Grodzicki, Marcin Kowalczyk, Paweł Oleksy - Piotr Ćwielong, Łukasz Surma (73. Patryk Lipski), Maciej Urbańczyk, Łukasz Moneta (66. Kamil Mazek), Jarosław Niezgoda - Eduards Visnakovs (46. Jakub Arak).