"W związku z zachowaniem kibiców gospodarzy podczas meczu Arka – Lechia na klub z Gdyni została nałożona kara zamknięcia stadionu na najbliższy mecz Ekstraklasy" - poinformowano w komunikacie Komisji Ligi.

Najbliższe spotkanie u siebie Arka rozegra w 16. kolejce - 20 listopada z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.

Ponadto Komisja Ligi ukarała Arkę zakazem wyjazdów zorganizowanej grupy kibiców na trzy najbliższe mecze ekstraklasy oraz zakazem organizacji wyjazdu grupy kibiców na dwa następne pojedynki z Lechią (w ramach rozgrywek ekstraklasy).

Konsekwencje nie ominęły również Lechii. Komisja Ligi odwiesiła zawieszoną karę jednego zakazu wyjazdowego oraz dodatkowo nałożyła na Lechię karę zakazu wyjazdów zorganizowanej grupy kibiców w pięciu meczach - chodzi o trzy najbliższe w ekstraklasie oraz dwa następne z Arką (w ekstraklasie).

Dodatkowo w związku z zachowaniem kibiców gości na klub z Gdańska została nałożona kara finansowa w wysokości 30 tysięcy złotych.

Pół godziny przed rozpoczęciem niedzielnego spotkania fani obu drużyn zaczęli obrzucać się połamanymi krzesełkami i racami, jednak na boisku szybko pojawiła się policja, która swoją obecnością sprawiła, że nie doszło do poważniejszych ekscesów. Różne przedmioty przez cały mecz przelatywały jednak z trybuny na trybunę.

Gdyńskie Centrum Sportu (zarządca obiektu) oszacowało, że straty na stadionie wyniosły ok. 110 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Ligi Zbigniew Mrowiec, cytowany na stronie Ekstraklasy SA, podkreślił, że na stadionach w tych rozgrywkach "nie ma miejsca na podobne zachowania i Komisja Ligi nie będzie ich akceptowała".

"Dotyczy to zwłaszcza rzucania racami pomiędzy sektorami zajmowanymi przez kibiców obydwu drużyn, co może zagrażać zdrowiu osób znajdujących się na trybunach, ale również piłkarzy na murawie. Tego typu zachowania zawsze spotkają się z bardzo surowymi konsekwencjami, co znalazło odzwierciedlenie w wysokości nałożonych sankcji. Wierzę, że w ślad za karami Komisji Ligi pójdą też klubowe zakazy stadionowe (...)" – dodał Mrowiec.

Komisja Ligi zajęła się również faulem piłkarza Lechii Flavio Paixao, ukaranego w końcówce derbowego pojedynku czerwoną kartką. Na zawodnika lidera ekstraklasy nałożono trzy mecze dyskwalifikacji.