Obie drużyny przystąpiły do spotkania zmotywowane, ale widać było wyraźnie, że umiejętności przegrywały z nerwami. Przez pierwszych 15 minut na murawie dominowała Arka, stwarzając kilka groźnych, ale nie wykończonych strzałem akcji.

W drugim kwadransie do głosu doszła Wisła, która zanotowała kilka celnych strzałów. W 18. min. Dominik Furman posłał piłkę nad siatką, w 19. min. Kante stanął przed znakomitą szansą, ale posłał piłkę obok słupka. W 23. min. Furman wykorzystał rzut wolny z 23 m, ale futbolówkę wybił Konrad Jałocha. Kolejną okazję zmarnowali płocczanie w 42. min. - Furman posłał futbolówkę na głowę Piotra Wlazły, który z dwóch metrów strzelił prosto w bramkarza. W 44. min. po rzucie wolnym wykonywanym przez Furmana, piłkę sprzed bramki wybili gdynianie.

Po przerwie kibice oglądali typową ligową kopaninę, która czasami kończyła się groźnym strzałem na bramkę. Dwukrotnie nie wykorzystał szansy Arkadiusz Reca. W 66. min. sam na sam z bramkarzem Arki znalazł się Giorgi Merebaszwili, który odegrał do Furmana, ale jego strzał wybił Krzysztof Sobieraj. W 68. min. mógł wpisać się na listę strzelców Kamil Sylwestrzak, ale popisał się wyjątkową nieudolnością. Podobnie jak w 71. min. Kante, który w znakomitej sytuacji strzelił głową prosto w Jałochę.

Wisła atakowała niemal całym zespołem, ale bramka Jałochy była jakby zaczarowana. W 76. min. próbował zmienić wynik Rashid Yussuff, ale posłał piłkę nad poprzeczką.

Dla obu występujących w meczu drużyn to szósty pojedynek bez zwycięstwa. Wisła po czterech porażkach wreszcie zaliczyła remis, co wcale nie poprawiło sytuacji w drużynie. Kryzys okazuje się znacznie większy niż zawodnicy i trener to przyznawali.

Wisła Płock - Arka Gdynia 0:0

Żółta kartka - Wisła Płock: Patryk Stępiński. Arka Gdynia: Dawid Sołdecki, Rashid Yussuff, Adam Marciniak, Rafał Siemaszko, Krzysztof Sobieraj

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Widzów 3 357

Wisła Płock: Seweryn Kiełpin - Przemysław Szymiński, Tomislav Bozic, Patryk Stępiński, Kamil Sylwestrzak - Dominik Furman, Piotr Wlazło, Dominik Kun (60. Arkadiusz Reca), Siergiej Kriwiec (74. Dimityr Ilijew), Giorgi Merebaszwili (89. Witalij Hemeha) - Jose Kante

Arka Gdynia: Konrad Jałocha - Damian Zbozień, Dawid Sołdecki, Krzysztof Sobieraj, Marcin Warcholak - Yannick Kakoko, Dominik Hofbauer (60. Rafał Siemaszko), Adrian Błąd (66. Rashid Yussuff), Mateusz Szwoch, Miroslav Bożok - Paweł Abbott (73. Adam Marciniak).