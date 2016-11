Ekstraklasa wznawia rozgrywki po dwutygodniowej przerwie na mecze reprezentacji. Będzie to pierwsza kolejka rundy rewanżowej sezonu zasadniczego. Umowny tytuł "mistrza jesieni" przypadł Jagiellonii Białystok, która w poprzedniej kolejce dzięki lepszemu bilansowi bramek wyprzedziła Lechię Gdańsk.

W piątek podopieczni Michała Probierza podejmą Legię Warszawa w najciekawszym spotkaniu tej kolejki. Mecz może przyciągnąć komplet publiczności. Możliwa będzie bowiem sprzedaż miejsc w tzw. strefie buforowej i sektorze przeznaczonym zwykle dla kibiców gości. Białostocki klub ma bowiem zgodę PZPN, by nie przyjmować przyjezdnych do połowy grudnia w związku z naprawą zniszczonych zabezpieczeń na tym sektorze.

W pierwszej kolejce padł remis (1:1) między tymi zespołami. Mistrzowie Polski mają na koncie 22 punkty i do piątkowego rywala tracą osiem oczek. "Wojskowi" przystępują do piątkowej rywalizacji po trzech ligowych zwycięstwach i remisie z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Duża w tym zasługa trenera Jacka Magiery, który odmienił oblicze stołecznego zespołu.

„Może nie powinienem tego mówić, ale jak trzy miesiące temu wróciłem do Legii to łapałem się za głowę. Po raz pierwszy od dłuższego czasu atmosfera w Legii nie była dobra. Oprócz trenera Magiery, świetną atmosferę zawdzięczamy jego asystentowi Aleksandarowi Vukoviciowi. Tworzą zgrany tandem” – mówił Miroslav Radovic podczas poniedziałkowego spotkania z kibicami.

16. kolejkę rozpocznie jednak spotkanie wicemistrza Piasta Gliwice z Cracovią. Oba zespoły mają po 17 punktów i sąsiadują ze sobą w tabeli. Zespół "Pasów" jest jedynym zespołem, który w tym sezonie ligowym nie wygrał na wyjeździe.

W sobotę siódma w tabeli Pogoń Szczecin (21 pkt) podejmie dziesiątą Wisłę Kraków (18 pkt). To spotkanie dwóch drużyn z najdłuższymi obecnie seriami bez porażek. Pogoń nie uległa w sześciu ostatnim meczach ligowych (po trzy zwycięstwa i remisy), a Wisła w siedmiu (4 zwycięstwa i 3 remisy). Mimo tego z funkcji trenera "Białej Gwiazdy" zrezygnował Dariusz Wdowczyk, a krakowski zespół poprowadzą Kazimierz Kmiecik z Radosławem Sobolewskim.

Kroku Jagiellonii dotrzymuje Lechia Gdańsk, która również ma na koncie 30 punktów. Podopieczni Piotra Nowaka są najlepszym w tym sezonie zespołem przed własną publicznością: w siedmiu meczach zdobyli 16 punktów. W sobotę podejmą beniaminka Wisłę Płock, która nie wygrała sześciu ostatnich meczów ligowych. Ostatnie zwycięstwo "Nafciarze" odnieśli 17 września pokonując u siebie Pogoń Szczecin 2:0.

"Lechia jest dziś jednym z kandydatów do tytułu mistrza Polski. Zdajemy sobie sprawę, że na swoim stadionie jest groźniejsza, niż w meczach wyjazdowych. Dla nas każdy mecz to szansa, by zdobyć kolejne punkty, których bardzo nam brakuje" - powiedział trener Marcin Kaczmarek, którego podopieczni z dorobkiem 16 punktów są tuż nad strefą spadkową.

W niej znajdują się Górnik Łęczna i Ruch Chorzów, które spotkają się ze sobą w pierwszym sobotnim spotkaniu. Oba zespoły mają po 14 punktów. Mimo ostatniej pozycji w tabeli Ruchu, kontrakt z chorzowskim klubem o dwa lata przedłużył były selekcjoner reprezentacji Polski Waldemar Fornalik. Dotychczasowa umowa wygasała w czerwcu.

W niedzielę szósty w tabeli Lech Poznań (22 pkt) podejmie ósmy Śląsk Wrocław (21 pkt). W pierwszym niedzielnym spotkaniu dziewiąta w tabeli Arka Gdynia (20 pkt) podejmie czwartą Termalikę Bruk-Bet Nieciecza ((24 pkt). Spotkanie będzie mogło obejrzeć 3500 kibiców. Taką decyzję podjęła Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN. Wcześniej Komisja Ligi podjęła decyzję, że ten mecz odbędzie się bez publiczności. To efekt wydarzeń w trakcie derbowego spotkania Arka - Lechia.

16. kolejkę zakończy poniedziałkowe spotkanie 13. w tabeli Korony Kielce z trzecim KGHM Zagłębiem Lubin (24 pkt.). Gospodarzy po raz pierwszy poprowadzi trener Maciej Bartoszek.

Program 16. kolejki ekstraklasy:

18 listopada, piątek

Piast Gliwice - Cracovia (godz. 18.00, sędzia: Krzysztof Jakubik z Siedlec)

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (20.30, Bartosz Frankowski z Torunia)

19 listopada, sobota

Górnik Łęczna - Ruch Chorzów (15.30, Paweł Raczkowski z Warszawy)

Pogoń Szczecin - Wisła Kraków (18.00, Jarosław Przybył z Kluczborka)

Lechia Gdańsk - Wisła Płock (20.30, Mariusz Złotek ze Stalowej Woli)

20 listopada, niedziela

Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (15.30, Łukasz Bednarek z Koszalina)

Lech Poznań - Śląsk Wrocław (18.00, Tomasz Musiał z Krakowa)

21 listopada, poniedziałek

Korona Kielce - KGHM Zagłębie Lubin (18.00, Tomasz Kwiatkowski z Warszawy)