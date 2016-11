Zespół z północy Polski szybko objął prowadzenie. W 5. min - po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Dominika Hofbauera - najlepiej do piłki wyskoczył Marcin Warcholak i głową umieścił ją w siatce.

Wynik 0:1 utrzymał się niecały kwadrans. W 18. min wiślacy przeprowadzili kontrę. Z lewego skrzydła dostarczył piłkę w pole karne Patryk Małecki. Dosyć przypadkowo trafiła ona do Rafała Boguskiego, który mają przed sobą Konrada Jałochę bez problemów go pokonał. W tym przypadku po raz kolejny potwierdziło się piłkarskie przysłowie, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Zanim bowiem krakowianie przeprowadzili swoją akcję sytuacji sam na sam z Łukaszem Załuską nie wykorzystał Dariusz Zjawiński.

Przed przerwą "Biała Gwiazda" zdobyła jeszcze dwie bramki, obie po zagraniach głową. W pierwszym przypadku do siatki skierował piłkę Boguski (po zagraniu Małeckiego), w drugim Chorwat Petar Brlek (dośrodkowywał Krzysztof Mączyński).

W 63. min po raz czwarty w tym meczu Jałocha skapitulował, po raz trzeci za sprawą Boguskiego. Tym razem piłkarz Wisły, nim skierował piłkę do siatki, przebiegł z nią z własnej połowy w pole karne rywala, minął po drodze dwóch graczy Arki i uderzył obok słupka.

Nie był to koniec emocji na stadionie przy ul. Reymonta. W 71. min przypomniał o sobie napastnik należący do elitarnego "Klubu 100", zdobywców co najmniej stu goli w ekstraklasie, Paweł Brożek. Wykorzystał on podanie Boguskiego i było 5:1. To jego 135. w karierze ligowe trafienie.

Wisła Kraków - Arka Gdynia 5:1 (3:1)

Bramki: 0:1 Marcin Warcholak (5-głową), 1:1 Rafał Boguski (18), 2:1 Rafał Boguski (29-głową), 3:1 Petar Brlek (38-głową), 4:1 Rafał Boguski (63), 5:1 Paweł Brożek (71)

Żółta kartka - Wisła Kraków: Maciej Sadlok. Arka Gdynia: Krzysztof Sobieraj

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Widzów: 9 132

Wisła Kraków: Łukasz Załuska - Boban Jovic, Arkadiusz Głowacki, Alan Uryga, Maciej Sadlok (76. Adam Mójta) - Rafał Boguski (73. Jakub Bartosz), Krzysztof Mączyński, Denis Popovic, Petar Brlek, Patryk Małecki - Paweł Brożek (80. Mateusz Zachara)

Arka Gdynia: Konrad Jałocha - Damian Zbozień, Dawid Sołdecki, Krzysztof Sobieraj, Marcin Warcholak - Marcus Vinicius, Yannick Kakoko (67. Mateusz Szwoch), Antoni Łukasiewicz, Dominik Hofbauer, Adrian Błąd (59. Rashid Yussuff) - Dariusz Zjawiński (46. Rafał Siemaszko).