Informujemy, że decyzją sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny Legii Warszawa Steeven Langil został odsunięty od treningów z zespołem - napisano w krótkim oświadczeniu na oficjalnej stronie klubu.

28-letni Langil przeszedł do Legii pod koniec sierpnia i podpisał trzyletnią umowę. Zagrał w sześciu meczach ligowych (w tym w trzech w podstawowym składzie) i strzelił jedną bramkę. Ostatnio leczył uraz i dlatego nie poleciał z zespołem mistrza Polski do Dortmundu na wtorkowy mecz z Borussią w Lidze Mistrzów (4:8). W internecie zamieścił natomiast zdjęcia świadczące o niesportowym trybie życia.

Klub nałożył na niego karę finansową. Jednak w weekend do internetu trafiły ponownie zdjęcia, które nie stawiają go w korzystnym świetle jako sportowca. Dlatego sztab szkoleniowy zdecydował się odsunąć go od treningów z pierwszym zespołem, a władze klubu rozważają rozwiązanie z nim kontraktu.

W niedzielę Legia pokonała na wyjeździe Śląsk Wrocław 4:0 w 17. kolejce ekstraklasy. Mistrzowie Polski mają na koncie 28 punktów i do prowadzących Jagiellonii Białystok i Lechii Gdańsk tracą pięć.