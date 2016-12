Krakowianie szybko objęli prowadzenie. W 5. minucie z rzutu rożnego dośrodkował Denis Popovic. Arkadiusz Głowacki wygrał w polu karnym walkę z Rafałem Janickim i głową posłał piłkę do bramki.

Gdańszczanie mieli przewagę, ale to Wisła jeszcze przed przerwą podwyższyła. W 26. minucie po zagraniu Krzysztofa Mączyńskiego piłka trafiła do będącego w polu karnym Rafała Boguskiego. Mając przed sobą tylko golkipera nie zmarnował on okazji do zdobycia gola.

W pierwszej odsłonie Lechia najbliższa zdobycia gola była w 25. minucie. Łukasz Załuska z dużym trudem wybił piłkę na róg po strzale Rafała Wolskiego.

Druga połowa rozpoczęła się od falowych ataków gdańszczan. Wisła, zepchnięta do głębokiej defensywy, przetrzymała ten okres gry, a goście nie wykorzystali nawet rzutu karnego. Po faulu Alana Urygi na Grzegorzu Kuświku nie trafił do siatki z 11 metrów Marco Paixcao.

Wiślacy od czasu do czasu przeprowadzali kontry. Szczególnie groźna była w 77. minucie, gdy wprowadzony kilkadziesiąt sekund wcześniej na boisko Jakub Bartosz nie potrafił zdobyć bramki w sytuacji sam na sam z bramkarzem gości.

W 88. minucie prostopadłe podanie od Mączyńskiego otrzymał inny rezerwowy Mateusz Zachara. Mimo ataków obrońcy zdołał umieścić piłkę w siatce, ustalając wynik spotkania.

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 3:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Arkadiusz Głowacki (5-głową), 2:0 Rafał Boguski (26), 3:0 Mateusz Zachara (88)

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Sławomir Peszko, Grzegorz Kuświk

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Widzów: 9 607

Wisła Kraków: Łukasz Załuska - Boban Jovic, Arkadiusz Głowacki, Alan Uryga, Maciej Sadlok - Rafał Boguski (77. Jakub Bartosz), Krzysztof Mączyński, Denis Popovic, Petar Brlek (84. Mateusz Zachara), Patryk Małecki - Paweł Brożek (90+2. Piotr Żemło)

Lechia Gdańsk: Vanja Milinkovic-Savic - Rafał Janicki, Steven Vitoria, Joao Nunes (46. Paweł Stolarski), Jakub Wawrzyniak - Rafał Wolski (46. Flavio Paixao), Milos Krasic, Michał Chrapek (76. Sebastian Mila), Sławomir Peszko - Grzegorz Kuświk, Marco Paixao.