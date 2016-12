Wiślacy szybko objęli prowadzenie. W 3. min. piękny strzał z ok. 25 metrów oddał Petar Brlek. Co prawda Grzegorz Sandomierski dotknął piłki, ale wpadła ona do siatki. Piłkarze Wisły nie poszli jednak za ciosem i oddali inicjatywę "Pasom”. Cracovia w pierwszej połowie była trzy razy bliska wyrównania. W 16. min. dzięki rozpaczliwej interwencji Łukasza Załuski do siatki nie trafił Krzysztof Piątek. W 33. min. – po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Tomasz Brzyskiego - „główkował” Mateusz Szczepaniak, ale piłka przeszła obok bramki. Z kolei w 40. min. Marcin Budziński groźnie uderzył z dystansu, ale gola nie było.

W 69. min. nerwy poniosły piłkarzy. Do przepychanki Macieja Sadloka z Krzysztofem Piątkiem dołączyli się inny zawodnicy. Skończyło się na ukaraniu tych pierwszych żółtymi karkami.

Dwie minuty później było 1:1. Krzysztof Piątek skorzystał z "prezentu" Bobana Jovica, który będąc w swoim polu karnym zagrał piłkę wprost pod nogi zawodnika Cracovii. Strzał z 15 m okazał się nie od obrony.

W doliczonym czasie gry świetną okazję do rozstrzygnięcia meczu na korzyść Wisły miał Brlek (po zagraniu Patryka Małeckiego), ale spudłował.

Wisła Kraków - Cracovia Kraków 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Petar Brlek (3), 1:1 Krzysztof Piątek (71)

Żółta kartka - Wisła Kraków: Maciej Sadlok. Cracovia Kraków: Sebastian Steblecki, Tomasz Brzyski, Krzysztof Piątek, Damian Dąbrowski

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Widzów: 28 907

Wisła Kraków: Łukasz Załuska - Boban Jovic (73. Jakub Bartosz), Arkadiusz Głowacki, Alan Uryga, Maciej Sadlok - Rafał Boguski, Denis Popovic, Krzysztof Mączyński, Petar Brlek, Patryk Małecki - Paweł Brożek (80. Zdenek Ondrasek)

Cracovia Kraków: Grzegorz Sandomierski - Deleu , Piotr Polczak, Hubert Wołąkiewicz, Tomasz Brzyski - Jakub Wójcicki (60. Erik Jendrisek), Sebastian Steblecki (56. Damian Dąbrowski), Miroslav Covilo, Marcin Budziński, Mateusz Szczepaniak - Krzysztof Piątek (81. Mateusz Cetnarski).