Przez te półtora roku strzeliłem ponad 50 goli, to fantastyczny rezultat. W pierwszym roku zdobywałem bramki w lidze niemal z każdej pozycji i to było niesamowite. Na jesieni miałem okazję zadebiutować w Lidze Mistrzów. Mogę powiedzieć, że wygrałem wszystko, co mogłem - powiedział Nikolic cytowany przez oficjalną stronę stołecznego klubu.