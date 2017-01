We wtorek krakowski klub poinformował, że 46-letni szkoleniowiec podpisał umowę do końca sezonu. Ramirez ostatnio prowadził występujący w czwartej lidze hiszpańskiej CD Castellon. Po zakończeniu poprzedniego umowa nie została z nim przedłużona.

Ramirez nie zna języka polskiego, ale swoje czwartkowe wystąpienie, na konferencji prasowej rozpoczął słowami "dzień dobry". Mówiąc już po hiszpańsku przyznał, że w Polsce gra się bardziej siłowo, "fizycznie" niż w jego rodzinnym kraju. Będzie chciał znaleźć "złoty środek" pozwalający na odnoszenie zwycięstw prowadzonej przez niego ekipy.

Z kolei wiceprezes Wisły Manuel Junco poinformował, że w listopadzie rozpoczęły się poszukiwane nowego "stałego" szkoleniowca.

To był dłuższy proces, szukaliśmy w Polsce jak i za granicą - powiedział. Mówiąc o atutach szkoleniowca przedstawiciel krakowskiego klubu podkreślił, że jest on bardzo pracowity, głodny sukcesu oraz "wykształcił wielu dobrych zawodników". Nie jest to wielkie nazwisko - przyznał Junco.

Duet Radosław Sobolewski - Kazimierz Kmiecik, który od 10 listopada prowadził Wisłę (po rezygnacji Dariusza Wdowczyka) pozostaje w sztabie trenerskim. Ten pierwszy będzie bezpośrednim zastępcą (drugim trenerem) Hiszpana. Role asystentów mają pełnić Kmiecik i Goncalo Feio, pracujący wcześniej jako trener zespołu U-17 w Akademii Wisły Kraków.

Wisła przygotowania do gier "wiosennych" sezonu 2016/2017 rozpocznie 9 stycznia. W planach jest m.in. zgrupowanie w Turcji (Belek). Mimo napiętej sytuacji w tym państwie na razie wyjazd nie został odwołany.

Po 20 kolejkach ekstraklasy "Biała Gwiazda" z dorobkiem 25 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli. W pierwszym meczu ligowym w 2017 r. zmierzy się na własnym stadionie z Koroną Kielce.