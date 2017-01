O tym, że Urban będzie szkoleniowcem Śląska, włodarze wrocławskiego klubu poinformowali 31 grudnia. Były szkoleniowiec m.in. Lecha Poznań oraz Legii Warszawa w środę pojawił się w stolicy Dolnego Śląska, aby uzgodnić szczegóły kontraktu, a w czwartek został przedstawiony już jako pierwszy trener 12. aktualnie zespołu ekstraklasy.

To nie pierwszy raz w moim przypadku jest tak, że kontrakt zostaje podpisany później niż ogłoszenie, że przechodzę do danego klubu. Wszystko zostało ustalone wcześniej i mogliśmy to ogłosić. Nie wiem, co by musiało się stać, aby umowa nie została oficjalnie podpisana. Teraz pozostaje mi jak najlepsza praca, aby przygotować zespół do rundy wiosennej – skomentował nowy trener Śląska.