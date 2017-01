To była ich indywidualna decyzja. Dobrze, że dbają o swoje zdrowie. Jednak problem jest. Przecież nie jest to sprawa wzięta z kapelusza - powiedział po zajęciach opiekun krakowian Jacek Zieliński.

Po biegu zawodnicy trenowali pod balonem. Wśród nich zabrakło Miroslava Covilo, który - jak powiedział Zieliński – utknął gdzieś w Austrii w drodze do stolicy Małopolski. Był za to nowy nabytek "Pasów", słowacki pomocnik Jaroslav Mihalik. Został on wypożyczony do Cracovii do końca obecnego sezonu, ale po jego zakończeniu krakowski klub będzie miał prawo pierwokupu. Mihalik jest młodzieżowym reprezentantem swojego kraju.

Już wcześniej zapowiedziałem, że nie będzie rewolucji kadrowej, nie będą tu przyjeżdżać pociągi nowych piłkarzy. Na razie mogę o nim powiedzieć tylko tyle, że wygląda w miarę sympatycznie. Przyznam jednak, że chciałem go ściągnąć tutaj już w lipcu 2015 roku – powiedział Zieliński. Jak wyjaśnił, Cracovii wówczas nie było stać na pozyskanie tego gracza.

Niewykluczone, że Słowak będzie jedynym nowym piłkarzem w kadrze Cracovii. Zieliński wspomniał bowiem, że oddaliła się sprawa ściągnięcia z Ruchu Chorzów Kamila Mazka.

Mamy zamiar podjąć kilka ruchów transferowych, ale najpierw o faktach dowiedzą się zainteresowani - odpowiedział szkoleniowiec zapytany o to kto odejdzie z drużyny.

W kolejnych dniach podopieczni Zielińskiego będą przechodzili badania i trenowali na sztucznym boisku Garbarni Kraków. Z tym trzecioligowym zespołem 18 stycznia Cracovia zagra pierwszy sparing (na obiekcie rywala).

20 stycznia krakowianie pojadą na zgrupowanie do Hiszpanii, które potrwa do 3 lutego. Zagrają tam z Szachtarem Donieck (21 stycznia), a cztery dni później najprawdopodobniej z Zenitem St. Petersburg. Prowadzona są rozmowy w sprawie gry kontrolnej z zespołem z Austrii, Chin lub Korei Południowej oraz piątego sparingu.

Po 20 kolejkach spotkań "Pasy" w tabeli zajmują 14. miejsce z dorobkiem 21 punktów. W pierwszym meczu ligowym w 2017 roku zagrają 20 lutego na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Cracovia w tym sezonie jeszcze nie wygrała meczu poza swoim stadionem.