Urodził się 15 lutego 1988 roku w Torremolinos, gdzie szkolił się przez pierwsze lata swojej kariery. W sezonie 2003/2004 przeszedł do Malagi CF. Na początku 2011 roku został wypożyczony do drugiej drużyny Realu Madryt. Rozegrał 18 spotkań i zdobył jedną bramkę. Po wygaśnięciu dotychczasowej umowy z Malagą pozostał jednak na dłużej w stolicy Hiszpanii. Sezon 2012/13 zakończył z 29 występami i jednym trafieniem na koncie.

Potem Gonzalez grał w Niemczech: w zespole FC Erzgebirge Aue, zaś na początku 2015 r. dołączył do rumuńskiego ASA Targu Mures. Latem ubiegłego roku wrócił do Hiszpanii. Przed przyjściem do Wisły był zawodnikiem AD Alcorcon, który występuje na drugim szczeblu rozgrywkowym. Rozwiązał kontrakt z tym klubem po rozegraniu dziewięciu spotkań.

"Biała Gwiazda" w poniedziałek rozpoczęła przygotowania do ekstraklasowych gier „wiosennych”. Drużyna ćwiczy pod okiem hiszpańskiego trenera Kiko Ramireza. 46-letni szkoleniowiec zastąpił duet: Kazimierz Kmiecik - Radosław Sobolewski. Wiślacy pierwszy sparing rozegrają 19 stycznia w Myślenicach. Zmierzą się wówczas z Rakowem Częstochowa.

Po 20 kolejkach ekstraklasy Wisła z dorobkiem 25 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli. W pierwszym meczu ligowym w 2017 r. zmierzy się 11 lutego na własnym stadionie z Koroną Kielce.