Pich grał w Śląsku już dwa razy. Najpierw od wiosny 2014 roku do jesieni 2015 i w tym okresie w 57 meczach zdobył 13 goli. Z wrocławskiego zespołu został sprzedany do FC Kaiserslautern, ale tam przez pół roku wystąpił tylko w czterech meczach i ponownie trafił do Śląska w ramach wypożyczenia. Po powrocie do Niemiec próbował walczyć o miejsce w drużynie „Czerwonych Diabłów”, ale bez powodzenia i w grudniu rozwiązał kontrakt.

W środę Pich podpisał półtoraroczną umowę, a w czwartek został oficjalnie przedstawiony jako piłkarz Śląska. Prezes klubu z Oporowskiej Krzysztof Hołub nie ukrywał, że cieszy się z zatrudnienia Słowaka. „Powody są dwa. Robert to bardzo energetyczny zawodnik, a naszemu zespołowi bardzo brakowało energii. Po drugie - Roberta traktujemy jak Polaka, jak swojego gracza, bo pewnie będą pytania o to, że mieliśmy sprowadzać Polaków, a sprowadzamy Słowaka. Mieści się w moich kryteriach i jest jak Polak” - dodał.

Sam piłkarz nie ukrywał, że miał oferty z innych klubów i to oferty lepsze finansowo. "Śląsk to był klub, w którym dobrze się czułem i chciałem tu wrócić. Porównywałem i myślałem, co będzie dla mnie lepsze i biorąc pod uwagę klub, miasto, życie, na pierwszym miejscu był Śląsk i dlatego zdecydowałem się na podpisanie kontraktu tutaj” – dopowiedział.

Włodarze Śląska przy okazji prezentacji Picha zdradzili, że prowadzą rozmowy jeszcze z kilkoma innymi piłkarzami i jest szansa, że niebawem ponownie przedstawią jakiegoś nowego gracza. O nazwiskach nie chcieli mówić. Potwierdzili jedynie, że są zainteresowani Piotrem Ćwielongiem, który w przeszłości grał już we wrocławskiej drużynie. Jesienią bronił barw Ruchu Chorzów, z którym rozwiązał kontrakt i jest graczem wolnym.

Pich jeszcze w czwartek ma dołączyć do zespołu Śląska, który przebywa aktualnie na zgrupowaniu w Trzebnicy. „W Niemczech niewiele grałem, ale mimo wszystko uważam, że ten okres dał mi wiele, dużo się nauczyłem i wierzę, że pokażę to na boisku” – zapowiedział Pich.