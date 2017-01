Błaszczykowski, 89-krotny reprezentant Polski, po udanym występie na Euro 2016, w którym zdobył dwie bramki, został zawodnikiem VfL Wolfsburg. Tam jednak doświadczony polski zawodnik nie zdobył jesienią gola i nie zaliczył żadnej asysty w meczach niemieckiej ekstraklasy.

W polskich mediach pojawiły się informacje, że pozyskaniem Błaszczykowskiego zainteresowana jest Legia, np. poprzez wypożyczenie zawodnika. Czy taki hit transferowy byłby teraz możliwy?

Jeżeli prawdą jest, że Legia zapłaci jednemu ze swoich piłkarzy 800 tys. euro rocznie, to transfer czy wypożyczenie Kuby wchodziłoby w rachubę. Jednak z punktu widzenia samego piłkarza raczej za wcześnie na powrót do Polski, jeżeli w ogóle. Naszej lidze wiele brakuje do niemieckiej. Jeśli chodzi o towarzystwo piłkarskie, w jakim obraca się Błaszczykowski w Niemczech, to jest zupełnie inna półka, więc szanse są raczej małe - powiedział Juskowiak, który w latach 1998-2002 występował w Wolfsburgu.