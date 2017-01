O wypożyczeniu Langila poinformował we wtorek klub z Belgii. 28-letni pomocnik przeszedł do Legii latem ubiegłego roku, podpisał wówczas trzyletnią umowę. W rundzie jesiennej zagrał w sześciu meczach ligowych i strzelił jednego gola, ale pod koniec listopada został odsunięty od treningów z pierwszą drużyną.

W poprzednim sezonie Langil w barwach Waasland-Beveren wystąpił w 35 meczach i zdobył sześć bramek.

Tymczasem we wtorkowe przedpołudnie Legia wyleciała na drugie w tym roku zgrupowanie do Hiszpanii, które odbędzie się w La Mandze. Trener Jacek Magiera ma do dyspozycji 30 piłkarzy.

"Wojskowi" będą trenować w Hiszpanii do 4 lutego. Tydzień po powrocie Legia zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia w 21. kolejce ekstraklasy.

Podczas hiszpańskiego zgrupowania legioniści rozegrają cztery sparingi - 25 stycznia z koreańskim Ulsan Hyundai FC, trzy dni później z mołdawską Dacią Kiszyniów, natomiast 3 lutego z duńskimi Odense BK i FC Nordsjaelland (oba sparingi jednego dnia).