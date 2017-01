Spędziłem przy Łazienkowskiej wspaniałe chwile, ale czas zrobić krok naprzód. Jestem wdzięczny wszystkim, z którymi przez ten czas współpracowałem, szczególnie prezesowi Bogusławowi Leśnodorskiemu, dzięki któremu mogłem kierować skautingiem Legii Warszawa – powiedział portalowi legia.com Kucharski.

W Warszawie przeszedł wszystkie szczeble kariery skautingowej - rozpoczynał jako poszukiwacz utalentowanych juniorów, potem do jego obowiązków doszło również wyszukiwanie zawodników do pierwszej drużyny. To w dużej mierze dzięki niemu do Legii trafili tacy piłkarze jak Ondrej Duda, Krystian Bielik czy Adam Hlousek.

To dla mnie wielkie wyróżnienie, że zainteresował się mną Manchester United, traktuję to przede wszystkim jako docenienie naszej wspólnej i mojej osobistej pracy skautingowej przy Łazienkowskiej, z czego jestem szczególnie dumny – dodał Kucharski.

Wyjawił, że rozmowy ze słynnym klubem rozpoczęły się w czerwcu i ostatecznie do dołączy do niego 1 lutego.

Odejście Radka to dla nas z jednej strony oczywista strata, ale także powód do dumy. Oznacza to, że udało nam się zbudować organizację sportową na tak wysokim poziomie, że prosto z Łazienkowskiej można trafić do jednego z największych klubów piłkarskich na świecie – skomentował prezes Leśnodorski.

Nowym dyrektorem ds. skautingu Legii Warszawa zostanie Marcin Żewłakow, a obowiązki w zakresie skautingu młodzieżowego przejmie Jacek Zieliński, były piłkarz klubu.