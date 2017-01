Piłkarz ma trafić do stołecznego klubu na zasadzie półrocznego wypożyczenia z tureckiego Bursaspor. 27-letni wychowanek Slavii Praga w ekipie mistrza Polski dołączy do rodaka Adama Hlouska.

"Kluby są już de facto domówione, zostały tylko formalności" - powiedział czeskiemu dziennikowi "Sport" agent Necida Jiri Muller.

Do tureckiego Bursaspor mierzący 191 cm reprezentant Czech trafił latem 2015 r. Początek miał udany, ale w obecnym sezonie stracił miejsce w podstawowym składzie. O napastnika zabiegał także holenderski klub Zwolle, w który piłkarz występował w sezonie 2014/15. Jesienią zabrakło także dla niego miejsca w reprezentacji kraju, w której rozegrał do tej pory 44 mecze, w których uzyskał 12 goli, w tym jednego w ubiegłorocznych mistrzostwach Europy.

Legia - jeśli dojdzie do sfinalizowanie umowy - będzie piątym zagranicznym klubem Necida. Występował wcześniej także w CSKA Moskwa i greckim PAOK Saloniki.

Z Bursasporem umowa wiąże go do 2019 roku. Według portalu transfermarkt, jego obecna wartość to 2,25 mln euro. W lecie 2015 turecki klub zapłacił za niego 2,5 mln euro.

Warszawski zespół, który w lutym zmierzy się z Ajaksem Amsterdam w 1/16 finału Ligi Europejskiej, zimą stracił dwóch napastników - króla strzelców ekstraklasy Węgra Nemanję Nikolica, który wyjechał do USA, oraz Szwajcara o bałkańskich korzeniach Aleksandara Prijovica, który przeszedł do PAOK Saloniki. W ich miejsce pozyskano na razie Nigeryjczyka Daniela Chimę Chukwu, który ostatnio występował w chińskim SH Shenxin.