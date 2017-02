Llonch, który pochodzi z Barcelony, ur. się 7 października 1992 r. Jego pierwszym klubem był Club Esportiu Europa, którego barw bronił do osiągnięcia pełnoletności. W wieku 18 lat przeniósł się do pobliskiego Centre d'Esports L'Hospitalet, reprezentował go przez cztery sezony. Potem grał w barcelońskim RCD Espanyol.

W letnim okienku transferowym sezonu 2015/16 jego nowym pracodawcą została Girona FC. Podczas jednego sezonu rozegrał 12 spotkań na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej. Jesienią 2016 r. był wypożyczony do Granady FC, a kilka dni temu rozwiązał kontrakt z Gironą.

Wiceprezes krakowskiej Wisły Manuel Junco podczas czwartkowej konferencji prasowej potwierdził, że bliski przyjścia do „Białej Gwiazdy” jest też napastnik z Kolumbii Ever Valencia.

Porozumieliśmy się z klubem z Medellin w kwestii wypożyczenia zawodnika do końca tego sezonu z opcją wykupu. Umowę jeszcze musi podpisać zawodnik. Trwają jeszcze negocjacje z innymi piłkarzami - powiedział Junco.

W czwartek przedstawiony też został inny nowy zawodnik Wisły Jakub Bartkowski. Obrońca ten dzień wcześniej podpisał kontrakt, który ma być ważny przez 1,5 roku, z opcją jego przedłużenia o kolejny sezon.

Pierwszym klubem urodzonego 7 listopada 1991 r. zawodnika był LKS Różyca. Jeszcze przed osiągnięciem wieku seniorskiego przeszedł do Widzewa Łódź, z którego w trakcie sezonu 2013/14 przeniósł się do drużyny Wigry Suwałki. Stamtąd trafił do "Białej Gwiazdy".

Dobre występy w lidze i Pucharze Polski spowodowały, że nie byłem jedynym zawodnikiem Wigier, po którego zgłaszały się zimą kluby z ekstraklasy. Jeśli chodzi o konkretne propozycje, to ta z Wisły była pierwszą. Nie mogłem przejść obok niej obojętnie - powiedział Bartkowski.

Wcześniej do ekipy dołączyli Semir Stilic, Hiszpan Ivan Gonzalez oraz junior Progresu Kraków Wojciech Słomka.

Przed wznowieniem rozgrywek ligowym krakowianie rozegrają jeszcze jeden sparing. W sobotę zmierzą się z pierwszoligowym Zagłębiem Sosnowiec.

Po 20 kolejkach Wisła z dorobkiem 25 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli. W pierwszym meczu ligowym w 2017 r. zmierzy się na własnym stadionie 11 lutego z Koroną Kielce.