Kuciak w latach 2011-15 występował w Legii Warszawa (rozegrał 131 ligowych meczów), z którą wywalczył trzy tytuły mistrza kraju oraz trzykrotnie Puchar Polski. W styczniu ubiegłego roku przeszedł do Hull City, ale w Anglii zaliczył tylko jeden występ w Pucharze Ligi.

O miejsce w bramce Słowak będzie na wiosnę rywalizował z Vanją Milinkovicem-Savicem. 20-letni reprezentant serbskiej młodzieżówki przejdzie 1 lipca do dziewiątego zespołu Serie A Torino FC. Tego dnia zawodnikiem Lechii zostanie natomiast pomocnik Mateusz Matras, który podpisał czteroletnią umowę. Do końca sezonu 26-letni piłkarz nadal będzie występował w Pogoni Szczecin.

W przerwie zimowej biało-zieloni wypożyczyli do końca sezonu, z opcją pierwokupu, z Queens Park Rangers Ariela Borysiuka oraz skrócili wypożyczenie z drużyny 2. Bundesligi Arminii Bielefeld Michała Maka. Z kolei także do końca sezonu do Śląska Wrocław wypożyczony został serbski pomocnik Aleksandar Kovacevic, a do Ruchu Chorzów ma przejść Bułgar Milen Gamakow.