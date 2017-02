Od 24 września, kiedy Magiera przejął warszawski zespół, Legia rozegrała 10 meczów ligowych, z których wygrała osiem i jeden zremisowała. Dzięki temu awansowała z 14. na trzecie miejsce w tabeli.

Chcemy kontynuować to, co robiliśmy jesienią, ale wiemy, że nie zawsze będzie tak różowo. Kilka zmian w kadrze spowoduje, że styl gry będzie trochę inny. Napastnicy, którzy do nas dołączyli (Nigeryjczyk Daniel Chima Chukwu i Czech Tomas Necid) grają inaczej niż Szwajcar Aleksandar Prijovic i Węgier Nemanja Nikolic, którzy odeszli do innych klubów - powiedział szkoleniowiec na konferencji prasowej w Warszawie.

Zdaniem Magiery, sprowadzony na zasadzie wypożyczenia z Bursasporu Necid jeszcze nie miał odpowiednio dużo czasu, aby zgrać się z resztą drużyny.

W tej chwili wciąż znam go lepiej z telewizji niż z bezpośrednich kontaktów. Pamiętam go z meczów mistrzostw Europy. Rozmawialiśmy dłużej o jego roli w Legii i o tym, jak to wszystko będzie wyglądało. To wysoki, silny, doświadczony zawodnik, który potrafi utrzymać się przy piłce. Mamy nadzieję, że pokaże to w najbliższych spotkaniach. Jednak każdy potrzebuje trochę czasu, żeby zrozumieć, czego się od niego oczekuje. Tego nie da się wypracować wyłącznie rysując strzałki na odprawach, ale jesteśmy na dobrej drodze - ocenił trener mistrzów Polski.