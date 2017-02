Trener gospodarzy Hiszpan Kiko Ramirez, który objął tę funkcję w trakcie przerwy zimowej, zaskoczył kibiców zestawieniem pierwszej jedenastki. Mimo ofensywy transferowej "Białej Gwiazdy" w podstawowym składzie znalazło się tylko miejsce dla jednego nowego zawodnika - Hiszpana Ivana Gonzaleza. Na ławce rezerwowych zasiedli: Pol Llonch, Matija Spicic, Semir Stilic i Hugo Videmont.

Drużyna Ramireza objęła prowadzenie w 12. minucie. Po rozegraniu rzutu wolnego, podyktowanego przy linii bocznej pola karnego, piłkę przejął Patryk Małecki i popisał się pięknym, celnym strzałem.

Korona miała przed przerwą kilka świetnych okazji do wyrównania. Najbliższa tego była w 39. minucie. Po rzucie rożnym piłka trafiła do Ilijana Micanskiego, a po jego zagraniu do stojącego prawie na linii bramkowej Elhadjego Diawa. Sytuację uratował Arkadiusz Głowacki.

Wisła drugą połowę mogła zacząć od wysokiego "C". Po podaniu Zdenka Ondraska w dogodnej sytuacji znalazł się Małecki, ale jego strzał był minimalnie niecelny.

Kielczanie mieli inicjatywę, ale nie potrafili pokonać Łukasz Załuski. Z kolei Wisła w kontrach szukała szansy na kolejną bramkę. Jedna z nich - w 78. minucie - zakończyła się faulem Diawa na Rafale Boguskim. Sędzia podyktował rzut karny. Strzał Pawła Brożka odbił co prawda Michal Peskovic, ale dobitka tego samego zawodnika była już skuteczna. Brożek zdobył w ten sposób 136. gola w ekstraklasie.

Wisła Kraków - Korona Kielce 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Patryk Małecki (12), 2:0 Paweł Brożek (79)

Żółta kartka - Wisła Kraków: Arkadiusz Głowacki, Patryk Małecki, Krzysztof Mączyński

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Widzów 10 511

Wisła Kraków: Łukasz Załuska - Tomasz Cywka, Arkadiusz Głowacki, Ivan Gonzalez, Maciej Sadlok - Rafał Boguski, Krzysztof Mączyński, Denis Popovic (85. Semir Stilic), Patryk Małecki - Zdenek Ondrasek (60. Paweł Brożek), Mateusz Zachara (69. Pol Llonch)

Korona Kielce: Michal Peskovic - Bartosz Rymaniak, Radek Dejmek, Elhadji Pape Diaw, Ken Kallaste - Dani Abalo (65. Serhij Pyłypczuk), Vanja Markovic (46. Jakub Mrozik), Nabil Aankour (80. Maciej Górski), Mateusz Możdżeń, Miguel Palanca - Ilijan Micanski.