Był to już drugi triumf gdańskiego zespołu nad „Jagą”. 21 sierpnia po trafieniu Aleksandara Kovacevica biało-zieloni wygrali na wyjeździe 1:0.

Z pozyskanych w przerwie zimowej zawodników w Lechii w wyjściowym składzie pojawili się bramkarz Dusan Kuciak i defensywny pomocnik Ariel Borysiuk, natomiast trener gości Michał Probierz nie wystawił żadnego nowego piłkarza.

Początek meczu należał do gospodarzy. Co prawda pierwszy celny strzał oddali przyjezdni – w 3. minucie Kuciaka starał się zaskoczyć Fiodor Cernych, ale to Lechia w 11. min objęła prowadzenie. Najpierw po dośrodkowaniu Flavio Marian Kelemen ubiegł drugiego z braci Paixao, Marco i wybił piłkę na rzut rożny, ale za chwilę bramkarz Jagiellonii nie miał już szans na skuteczną interwencję. Po centrze z kornera Sławomira Peszki i główce Marco Paixao piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki.

Niewiele brakowało, aby za chwilę Lechia podwyższyła prowadzenie. W 18. min po zagraniu z prawej strony Pawła Stolarskiego Marco Paixao nie trafił w piłkę, a 60 sekund później Rafał Wolski nie wykazał się zdecydowaniem w sytuacji sam na sam z Kelemenem.

W 24. min goście domagali się rzutu karnego po zagraniu ręką Milosa Krasica, jednak arbiter Bartosz Frankowski nie podyktował „jedenastki”.

Do końca pierwszej połowy zawodnicy obu drużyn nie zdołali już zagrozić bramce rywali, ale tuż po wznowieniu gry bliski szczęścia był Sławomir Peszko. Niebawem musiał on jednak opuścić boisko z powodu kontuzji.

W 60. min białostoczanie mogli doprowadzić do remisu, jednak Cernych przegrał pojedynek z Kuciakiem. Akcja szybko przeniosło się na pole karne Jagiellonii, gdzie w dogodnej sytuacji z piłką minął się Flavio Paixao. Z kolei w 66. min to gdańszczanie domagali się karnego po faulu Jonatana Strausa na Marco Paixao.

Cztery minuty później nie było już żadnych niedomówień. Po centrze z prawej flanki Stolarskiego Marco Paixao z bliska po raz drugi pokonał Kelemena. Wynik ustalony został w 84. minucie. Co prawda wydawało się, że goście zażegnali niebezpieczeństwo, bo przy kontrze „czterech na jednego” Milos Krasic źle rozegrał akcję, jednak piłkę odzyskał Lukas Haraslin, a po strzale Słowaka trafiła ona w rękę Ziggy Gordona. Rzut karny, efektowną podcinką, wykorzystał Flavio Paixao.

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 3:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Marco Paixao (11-głową), 2:0 Marco Paixao (70), 3:0 Flavio Paixao (84-karny)

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Rafał Janicki, Michał Chrapek, Ariel Borysiuk, Mario Maloca. Jagiellonia Białystok: Łukasz Burliga, Ziggy Gordon, Karol Świderski

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Widzów 15 513

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Paweł Stolarski, Rafał Janicki, Mario Maloca, Jakub Wawrzyniak - Flavio Paixao, Ariel Borysiuk, Milos Krasic, Rafał Wolski (70. Michał Chrapek), Sławomir Peszko (53. Lukas Haraslin) - Marco Paixao (81. Grzegorz Kuświk)

Jagiellonia Białystok: Marian Kelemen - Łukasz Burliga, Gutieri Tomelin, Ivan Runje, Jonatan Straus (69. Ziggy Gordon) - Dmytro Chomczenowski (73. Arvydas Novikovas), Jacek Góralski, Taras Romanczuk, Konstantin Vassiljev, Przemysław Frankowski (69. Karol Świderski) - Fiodor Cernych.