Lewandowski jest drugim piłkarzem Pogoni pozyskanym w lutym przez Lechię. Wcześniej do gdańskiej drużyny zdecydował się przejść jego klubowy kolega Mateusz Matras, który podpisał czteroletni kontrakt. Wejdzie on w życie 1 lipca, a do końca rozgrywek ten 26-letni defensywny pomocnik także będzie grał w Szczecinie.

W poniedziałek Matras wystąpił w wygranym 2:1 przez „Portowców” na własnym stadionie spotkaniu z Piastem Gliwice. W sumie w tym sezonie ma na koncie 18 meczów i cztery gole.

Lewandowski w poniedziałkowej konfrontacji nie pojawił się na boisku, ale w rundzie jesiennej rozegrał 14 ligowych spotkań. W sumie nowy nabytek "biało-zielonych" zaliczył w ekstraklasie 89 występów, w których zdobył trzy bramki.