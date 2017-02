Mecz rozpoczął się od dwóch dobrych akcji Portowców. W pierwszej minucie bliski zdobycia gola był Seiya Kitano, ale w ostatniej chwili piłkę spod jego nóg wybił Hubert Wołąkiewicz. W drugim przypadku sytuację zakończył sędzia z powodu spalonego.

Po pierwszych minutach inicjatywę przejęła Cracovia, ale do przerwy niewiele z tego wynikało. W 41. minucie boisko musiał opuścić Miroslav Covilo, który doznał kontuzji po zderzeniu z Jarosław Fojutem.

„Pasy” objęły prowadzenie w pierwszej minucie drugiej połowy. Po zagraniu Sebastiana Stebleckiego piłkę głową skierował przed pole karne Jakub Wójciki, gdzie był Krzysztof Piątek. Wbiegł on w „16” Pogoni (źle ustawieni obrońcy Pogoni nie zdołali go zatrzymać), a mając przed sobą tylko Jakuba Słowika, zawodnik Cracovii z łatwością go pokonał.

Niedługo cieszyli się krakowianie z wyniku 1:0. W 51. minucie po - zagraniu z prawej strony Kamila Drygasa - celną „główką” popisał się Adam Frączczak. Cracovia przeprowadziła jeszcze kilka groźnych akcji, ale wynik meczu nie uległ już zmianie.

W ósmej minucie rozpoczęły się "niepokoje" na sektorze gości. Przybysze ze Szczecina próbowali dostać się do sektora buforowego, a pięć minut później udało się to pseudokibicom Cracovii. Wskutek interwencji służb porządkowych nie doszło do starcia zwaśnionych grup. Sytuacja szybko została opanowana.

Cracovia Kraków - Pogoń Szczecin 1:1 (0:0)

Bramki: 1:0 Krzysztof Piątek (46), 1:1 Adam Frączczak (51-głową)

Żółta kartka - Cracovia Kraków: Marcin Budziński. Pogoń Szczecin: Jarosław Fojut

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Widzów 7 824

Cracovia Kraków: Grzegorz Sandomierski - Diego Ferraresso (75. Mateusz Szczepaniak), Piotr Malarczyk, Hubert Wołąkiewicz, Tomasz Brzyski - Jakub Wójcicki, Marcin Budziński, Damian Dąbrowski, Miroslav Covilo (41. Jaroslav Mihalik), Sebastian Steblecki (84. Erik Jendrisek) - Krzysztof Piątek

Pogoń Szczecin: Jakub Słowik - Cornel Rapa, Mateusz Matras, Jarosław Fojut (59. Sebastian Rudol), Ricardo Nunes - Seiya Kitano (46. Spas Delew), Rafał Murawski, Mate Cincadze, Kamil Drygas (71. Nadir Ciftci), Adam Gyurcso - Adam Frączczak.