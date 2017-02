W sobotę pierwsi dobrą okazję do zdobycia gola mieli rywale "Białej Gwiazdy", w czwartej minucie. Strzał Gutieriego Tomelina był jednak minimalnie niecelny. W 21. minucie Petar Brlek podał prostopadle do Pawła Brożka. Ten w polu karnym miał przed sobą tylko Mariana Kelemena i posłał piłkę obok niego. W ten sposób 33-letni napastnik powiększył swój dorobek w ekstraklasie do 137 goli. W tym sezonie strzelił pięć. Brożek w elitarnym "Klubie 100" zajmuje 10. lokatę. Jest jego jedynym wciąż aktywnym członkiem. Dziewiąty Teodor Anioła ma o cztery trafienia więcej.

Cztery minuty później w opałach był Łukasz Załuska. Z trudem odbił piłkę po strzale z rzutu wolnego Konstantina Vassiljeva. Jeszcze przed przerwą wiślacy podwyższyli prowadzenie. Po rzucie rożnym piłka wyszła poza pole karne Jagiellonii. Był tam Patryk Małecki, który popisał się ładnym i celnym strzałem (35.).

Kilka minut po przerwie Wisła zdobyła trzecią bramkę. W tym przypadku Brożek świetnie podał do Rafała Boguskiego, a ten w sytuacji sam na sam nie dał szans golkiperowi.

Mimo wyniku 3:0 kibice obserwowali emocjonującą końcówkę. W 90. minucie Ivan Gonzalez ujrzał drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną. Po sprytnym rozegraniu rzutu wolnego Jagiellonia zdobyła gola.

Przed spotkaniem minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego kilkanaście dni temu byłego piłkarza Wisły Kraków Antoniego Rogozy oraz Jarosława Rudnickiego, jednego z akcjonariuszy Jagiellonii, w przeszłości m.in. wiceprezesa tego klubu.

Ze względu na zbliżający się Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" specjalnymi gośćmi na meczu byli dwaj kombatanci. Przed jego rozpoczęciem otrzymali kwiaty od prezes krakowskiego klubu Marzeny Sarapaty oraz burzę braw od kibiców. Długo skandowano "Cześć i chwała bohaterom".

Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok 3:1 (2:0)

Bramki: 1:0 Paweł Brożek (21), 2:0 Patryk Małecki (35), 3:0 Rafał Boguski (52), 3:1 Damian Szymański (90+1-głową)

Żółta kartka - Wisła Kraków: Ivan Gonzalez, Patryk Małecki. Jagiellonia Białystok: Ivan Runje. Czerwona kartka za drugą żółtą - Wisła Kraków: Ivan Gonzalez (90)

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Widzów 11 210

Wisła Kraków: Łukasz Załuska - Tomasz Cywka, Arkadiusz Głowacki, Ivan Gonzalez, Maciej Sadlok - Rafał Boguski (86. Hugo Videmont), Krzysztof Mączyński, Petar Brlek (77. Semir Stilic), Pol Llonch, Patryk Małecki - Paweł Brożek (67. Mateusz Zachara)

Jagiellonia Białystok: Marian Kelemen - Łukasz Burliga, Ivan Runje, Gutieri Tomelin, Piotr Tomasik - Dmytro Chomczenowski (82. Przemysław Mystkowski), Jacek Góralski, Konstantin Vassiljev, Taras Romanczuk (57. Damian Szymański), Arvydas Novikovas (56. Rafał Grzyb) - Fiodor Cernych.