Do 21. min. dominowali goście, częściej przebywając na polu karnym Wisły i oddając celne strzały. A jednak to Wisła w 22. mi.n cieszyła się ze zdobycia gola. Akcje rozpoczął prawą stroną Piotr Wlazło, dośrodkował na piąty metr do Mateusza Piątkowskiego, który strzelił, ale piłka otarła się jeszcze o Przemysława Szarka, po czym wpadła do siatki. Ostatni dotknął ją zawodnik z Niecieczy.

Chwilę później płocczanie znów zaatakowali. Piłka poszybowała do Dominika Furmana, zeszła mu z nogi, ale dopadł jej Piotr Wlazło, który strzelił prosto w bramkarza.

W 31. min. goście mieli szansę na wyrównanie. Strzelał Vladislavs Gutkovskis, Seweryn Kiełpin zamiast złapać, wybił lekko piłkę, do której dopadł Dawid Nowak, ale strzelił prosto w płockiego bramkarza.

W drugiej połowie na murawie zameldował się Dominik Kun, który zmienił Damiana Piotrowskiego. Młody pomocnik w 47. min. strzelił mocno, ale piłka trafiła w słupek. W 50. min. szansę na wyrównanie mieli przyjezdni. Prawą stroną poprowadził piłkę Szarek, dośrodkował do Samuela Stefanika, który celnie strzelił, ale futbolówka znalazła się w rękach Kiełpina.

Kolejne minuty należały do Termaliki, która całkowicie opanowała pole karne gospodarzy. W 67. min. piłka wpadała do siatki do strzale Dawida Nowaka, ale sędzia odgwizdał spalonego, z czym długo nie mógł się pogodzić trener Termaliki Czesław Michniewicz.

Końcówka spotkania była bardzo nerwowa, pod dyktando gości, ale żadna ze stron nie zdołała zmienić wyniku.

Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Przemysław Szarek (22-samobójcza)

Żółta kartka - Wisła Płock: Piotr Wlazło. Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Krzysztof Pilarz, Kornel Osyra

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków)

Widzów: 3 712

Wisła Płock: Seweryn Kiełpin - Cezary Stefańczyk, Damian Byrtek, Przemysław Szymiński, Kamil Sylwestrzak - Dominik Furman, Maksymilian Rogalski, Piotr Wlazło, Damian Piotrowski (46. Dominik Kun), Siergiej Kriwiec (75. Patryk Stępiński) - Mateusz Piątkowski (90. Emil Drozdowicz)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Krzysztof Pilarz - Bartłomiej Babiarz, Samuel Stefanik, Kornel Osyra, David Guba (59. Patrik Misak) - Dawid Nowak, Vladislavs Gutkovskis, Sitya Guilherme (80. Martin Mikovic), Mateusz Kupczak (59. Roman Gergel) - Artem Putiwcew, Przemysław Szarek.