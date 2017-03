Obaj skrzydłowi mają umowę z "Białą Gwiazdą" ważną do końca 2017 roku, a nie do końca sezonu jak pierwotnie informował klub, z opcją wykupu. Echavarria będzie grał z numerem 16 na koszulce, zaś jego rodak z 10.

Manuel Junco, który już nie pełni funkcji wiceprezesa klubu, ale dyrektora sportowego Wisły wyjaśnił, że zwłoka w przybyciu graczy wynikała w głównej mierze z załatwianiem pozwolenia na pracę w Polsce.

Trwało to odrobinę dłużej niż oczekiwaliśmy. Jednak najważniejsze, że są z nami. Obaj są skrzydłowymi, lewonożnymi, jednak są zawodnikami o nieco innych profilach. Ever lubi schodzić do środka, wymieniać się pozycjami z innymi piłkarzami. Ma także mocny strzał. Z kolei Cristian gra zazwyczaj po lewej stronie boiska, lubi wykorzystywać swoją szybkość - powiedział Junco.