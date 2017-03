Przyjazd Legii do Poznania od zawsze elektryzował fanów z Wielkopolski, a stadion przy Bułgarskiej wypełniał się do ostatniego miejsca. Nie inaczej będzie w tym sezonie. Na ponad dwa tygodnie przed spotkaniem nie ma już wejściówek.

Bilety na hit 28. kolejki rozeszły się w ekspresowym tempie. Od poniedziałku trwała sprzedaż zamknięta, w pierwszej kolejności wejściówki mogli kupować karnetowicze. W czwartek trafiły one do otwartej sprzedaży, ok. 15 tysięcy rozeszło się w ciągu trzech godzin.

Ostatnio na spotkaniach Lecha w Poznaniu systematycznie rośnie frekwencja. Dwa ostatnie mecze - z Lechią Gdańsk i Górnikiem Łęczna obejrzało blisko 72 tysiące.