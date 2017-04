Rzeczniczka zabrzańskiej policji st. sierż. Agnieszka Żyłka powiedziała, że w nocy z soboty na niedzielę około 900 szalikowców wracało dwoma pociągami specjalnymi z meczu w Poznaniu. Policja oficjalnie nie potwierdza, że chodzi o kibiców Ruchu, od lat zantagonizowanych z sympatykami Górnika Zabrze.

Pociągi specjalne, wynajmowane przez zorganizowane grupy, z reguły nie zatrzymują się na stacjach pośrednich jadąc do miejsca docelowego. Tym razem było inaczej – pseudokibice jednego z nich zmusili kierownika pociągu do zatrzymania składu na dworcu w Zabrzu.

Z pociągu wybiegła grupa około 200 osób, która obrzuciła budynek dworca kamieniami, puszkami i koszami na śmieci, które znajdowały się na peronach. Uszkodzone zostały m.in. tablice z rozkładem jazdy, szyby dworca i dwa policyjne radiowozy. Akcja była dynamiczna. Panowie po tym, co zrobili - kiedy zorientowali się, że policjanci są w rejonie dworca i nie pozwolą im rozejść się po mieście, co mogłoby się źle skończyć, wrócili do pociągu i kazali odjeżdżać - relacjonowała Żyłka.