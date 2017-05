Bruk-Bet z maleńkiej Niecieczy drugi sezon występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej, a jak dotąd nie dał się pokonać stołecznemu zespołowi. U siebie Termalica triumfowała 3:0 i 2:1, zaś na stadionie na Łazienkowskiej, gdzie odbędzie się niedzielne spotkanie, dwukrotnie był remis 1:1.

W czołówce grupy mistrzowskiej panuje niesamowity tłok. Jagiellonia i Lech Poznań zgromadziły po 34 punkty, a Legia i Lechia Gdańsk po 33. W tej serii najlepsi nie będą rywalizować między sobą, co nie oznacza, że zawczasu mogą dopisać sobie po trzy "oczka".

Najciekawiej zapowiada się spotkanie liderującej Jagiellonii z zajmującą piątą pozycję Wisłą Kraków (23 pkt). Kilka dni temu media poinformowały, że po sezonie ekipę z Białegostoku opuści Michał Probierz; w 2012 roku krótko był trenerem Wisły. W sobotę krakowian nie poprowadzi hiszpański szkoleniowiec Kiko Ramirez, bowiem został zawieszony na jeden mecz przez Komisję Ligi. Trener "Białej Gwiazdy" został usunięty z ławki rezerwowych podczas ostatniej potyczki ligowej z Lechią (0:1).

Pozostały potyczki grupy mistrzowskiej zaplanowano na niedzielę - Lech podejmie Pogoń Szczecin, a Lechia Koronę Kielce.

O ile w bezpośrednich meczach białostoczan z krakowianami i gdańszczan z kielczanami w tym sezonie zawsze wygrywali gospodarze, o tyle "Kolejorz" nie dał żadnych szans "Portowcom". Lech zwyciężył w ekstraklasie 3:1 i 3:0, zaś w półfinale Pucharu Polski 3:0 i 1:0.

Pod koniec sezonu nie brakuje roszad trenerskich lub zapowiedzi takowych. Tylko do końca bieżących rozgrywek Kazimierz Moskal będzie prowadził piłkarzy Pogoni, a powodem są względy rodzinne, jak powiedział trener. W środę poinformowano zaś, że po sezonie Koronę opuści Maciej Bartoszek. Prezes klubu Krzysztof Zając ogłosił, że nowy szkoleniowiec będzie Niemcem. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że posada Bartoszka jest niezagrożona. Awansował z zespołem do najlepszej ósemki, co zgodnie z zapisami umowy przedłużało jego kontrakt z klubem o kolejny sezon. W Koronie nastąpiła jednak zmiana właściciela, dlatego zmieniony zostanie też trener.

Spore emocje będą także w piątkowo-sobotnich meczach grupy spadkowej. Zdobywca Pucharu Polski Arka Gdynia (17 pkt) spotka się z Górnikiem Łęczna (18). Przy okazji to będzie kolejny pojedynek trenerów - Leszka Ojrzyńskiego z grupy młodszych szkoleniowców z doświadczonym Franciszkiem Smudą, byłym selekcjonerem reprezentacji. W przeszłości nie brakowało potyczek ich drużyn, w których kibice nie mogli narzekać na brak goli, jak np. Korona (Ojrzyński) - Wisła (Smuda) 2:3 w 2013 roku i Wisła (Smuda) - Podbeskidzie (Ojrzyński) 3:2 w 2014.

Również w piątek KGHM Zagłębie Lubin (22 pkt) zagra z Piastem Gliwice (19).

Następnego dnia Śląsk Wrocław podejmie Ruch Chorzów. Oba kluby mają po 17 "oczek", a przegrany może znacznie skomplikować sobie sytuację w walce o zachowanie ligowego bytu. To będzie także spotkanie po latach trenerów Jana Urbana (Śląsk) i niedawno zatrudnionego w Ruchu, od wielu lat mieszkającego w Atenach Warzychy. Na przełomie lat 80. i 90. występowali w kadrze.

W ostatnim spotkaniu 33. kolejki Wisła Płock (24 pkt) zmierzy się z Cracovią (20).

Po 30. serii gier (ostatniej w sezonie zasadniczym) drużyny utworzyły dwie ośmiozespołowe grupy - mistrzowską i spadkową. Ich dotychczasowy dorobek został podzielony na pół, a w razie nieparzystej liczby zaokrąglony do góry. Ostatnią kolejką będzie 37. kolejka, co oznacza, że każdy z klubów zagra jeszcze po pięć meczów w swoich grupach.

Program 33. kolejki:

piątek, 12 maja:

KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (godz. 18.00, sędzia: Bartosz Frankowski, Toruń)

Arka Gdynia - Górnik Łęczna (20.30, Daniel Stefański, Bydgoszcz)

sobota, 13 maja:

Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków (15.30, Jarosław Przybył, Kluczbork)

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów (18.00, Tomasz Kwiatkowski, Warszawa)

Wisła Płock - Cracovia Kraków (20.30, Krzysztof Jakubik, Siedlce)

niedziela, 14 maja:

Lechia Gdańsk - Korona Kielce (15.30, Mariusz Złotek, Stalowa Wola)

Lech Poznań - Pogoń Szczecin (15.30, Piotr Lasyk, Bytom)

Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (18.00, Tomasz Musiał, Kraków)