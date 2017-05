Początek spotkania wskazywał, że to Zagłębie będzie dyktowało warunki. Lubinianie starali się podchodzić wysokim pressingiem i szybko przejmować piłkę. Tyle, że z optycznej przewagi gospodarzy nic nie wynikało, bo Piast mądrze zagęszczał pole gry i z dużą łatwością rozbijał ataki rywali. Gliwiczanie starali się też nie kopać bezmyślnie piłkę z własnej połowy, ale szybkimi podaniami przechodzić z defensywy do ofensywy.

Po jednej z takich akcji podopieczni trenera Dariusza Wdowczyka zdobyli gola. Kamil Mazek zanotował stratę pod pole karnym gości i zaczął domagać się odgwizdania faulu. Sędzia jednak nie dopatrzył się przewinienia, a Piast wykorzystał zagapienie lubinian i wyprowadził kontrę. Gerard Badia przebiegł pół boiska, zagrał do Michala Papadolulosa, a były zawodnik Zagłębia bez problemu trafił do siatki.

Po bramce obraz gry się nie zmienił. Nadal optyczną przewagę mieli gospodarze, ale atakowali bardzo niemrawo. Kiedy po kolejnej kontrze na 2:0 mógł podwyższyć Maciej Jankowski, na trybunach zaczęły rozlegać się gwizdy miejscowych kibiców. Lubinianie praktycznie ani razu do przerwy nie zagrozili bramce Jakuba Szmatuły. Gola jednak zdobyli po tym, jak Mazek wywalczył rzut wolny przed polem karnym. Do piłki podszedł Filip Starzyński, uderzył, a piłka odbiła się od jednego z zawodników w murze i myląc Szmatułę wpadła do siatki.

W drugiej połowie obraz gry się nieco zmienił, bo to Piast był drużyną, która była częściej przy piłce i częściej gościła na połowie rywali. Gliwiczanie mogli udokumentować swoją optyczną przewagę golem, ale strzał z rzutu wolnego Adama Mójty fantastyczną paradą obronił Martin Polacek.

Chwilę później po rzucie rożnym dla Piasta Zagłębie wyprowadziło kontratak. Piłka trafiła do Arkadiusza Woźniaka, a ten zagrał do niepilnowanego Mazka, który pewnym strzałem nie dał szans Szmatule.

Od tego momentu spotkanie wyraźnie się ożywiło. Gliwiczanie jeszcze śmielej podeszli do przodu i dzięki temu więcej miejsca na swoje ataki mieli gospodarze. Dla Piasta wyrównującego gola mogli strzelić Denis Gojko, a przede wszystkim Papadopulos. Czech był sam w polu karnym, ale fatalnie przestrzelił głową z kilku metrów.

Chociaż do końca spotkania pozostawało po tej akcji jeszcze 10 minut, goście już nie potrafili zagrozić bramce Polacka. Cios za to zadało Zagłębie. Po kontrataku Woźniak znalazł się sam na sam ze Szmatułą i nie dał szans bramkarzowi Piasta, ustalając wynik spotkania.

KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 3:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Michal Papadopulos (13), 1:1 Filip Starzyński (34), 2:1 Kamil Mazek (56), 3:1 Arkadiusz Woźniak (90+2)

Żółta kartka - KGHM Zagłębie Lubin: Filip Jagiełło, Filip Starzyński, Jakub Tosik, Łukasz Janoszka. Piast Gliwice: Uros Korun

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Widzów: 3 827

KGHM Zagłębie Lubin: Martin Polacek - Jakub Tosik, Sebastian Madera, Lubomir Guldan, Daniel Dziwniel - Arkadiusz Woźniak, Jarosław Kubicki, Filip Jagiełło (46. Łukasz Piątek), Filip Starzyński, Kamil Mazek (73. Łukasz Janoszka) - Martin Nespor (69. Adam Buksa)

Piast Gliwice: Jakub Szmatuła - Marcin Pietrowski, Aleksandar Sedlar, Hebert, Adam Mójta - Gerard Badia (68. Patrik Mraz), Uros Korun (60. Michał Masłowski), Maciej Jankowski, Radosław Murawski, Sasa Zivec (60. Denis Gojko) - Michal Papadopulos