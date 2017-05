Od kiedy trenerem jest Jacek Magiera, a jego asystentem Aleksandar Vukovic, po zwycięstwach Legii publikowano filmiki pokazujące świętowanie zespołu w szatni. Od pewnego czasu zaprzestano tej tradycji. Nie było takiego obrazka również po niedzielnej wygranej.

Przed 34. kolejką Legia traci punkt do Lecha i Jagiellonii. "Kolejorza" podejmie w środę, a w niedzielę zagra w Białymstoku z drużyną trenera Michała Probierza. W ostatniej kolejce przy Łazienkowskiej zagra Lechia, która traci do "Wojskowych" dwa punkty.

Wiemy, że w środę musimy wygrać i wygramy. Od początku przyciśniemy Lecha, jak zrobiliśmy to z zespołem z Niecieczy. Losy tytułu nie są jeszcze rozstrzygnięte, bo obecnie każdy z czterech zespołów może zdobyć mistrzostwo. Musimy się skupić, aby wygrać ostatnie mecze. Wówczas zapewnimy sobie mistrzostwo – podkreślił 25-letni zawodnik.

W niedzielnym spotkaniu wykorzystał rzut karny i zaliczył asystę.

Nie ma osoby wyznaczonej do strzelania rzutów karnych. Ustalamy to ze sobą na boisku. Poprosiłem Miroslava Radovica, żebym to ja strzelał. Zdobywając tego gola chciałem dodać sobie nieco otuchy – przyznał.