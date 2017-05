W dniu 18 maja 2017 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła wszcząć wobec Klubu Ruch Chorzów postępowanie wyjaśniające w związku z podejrzeniem naruszenia kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2017/2018, zobowiązując Klub do przedstawienia wyjaśnień do dnia 19 maja. Po przeanalizowaniu przedstawionych wyjaśnień Komisja postanowiła zawiesić Ruchowi Chorzów SA przyznaną w dniu 12 maja 2017 roku licencję nr 16 na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2017/2018 do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego - poinformowano w poniedziałek na stronie PZPN.